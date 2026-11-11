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ڈی سی پلوامہ کی افسران کو عوامی مسائل حل کرنے اور مطالبات پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت
ڈی سی پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے ٹنگہار میں عوامی رابطہ کیمپ کی صدارت کی۔
Published : November 11, 2026 at 4:42 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترقیاتی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا نے آج ٹنگہار میں ایک میگا عوامی رابطہ و ازالۂ شکایات کیمپ کی صدارت کی۔ اس کیمپ کا مقصد مقامی لوگوں کو اپنے مسائل، ترقیاتی ضروریات اور عوامی خدمات سے متعلق شکایات براہِ راست ضلعی انتظامیہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔
اس موقع پر ڈی وائی ایس پی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر (اے ڈی ڈی سی) پلوامہ، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو (اے سی آر) اور مختلف محکموں کے دیگر ضلعی و محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔
عوامی رابطہ کیمپ کے دوران ٹنگہار، پائیر، مغل پورہ اور ملحقہ علاقوں کے مقامی لوگوں اور عوامی نمائندوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کے سامنے مختلف مسائل اور مطالبات پیش کیے۔ ان میں بہتر سڑک رابطوں، انٹرنیٹ سہولیات، پینے کے صاف پانی، تعلیم، صحت کے بنیادی ڈھانچے اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی سے متعلق مسائل شامل تھے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں کی جانب سے پیش کیے گئے تمام مسائل اور مطالبات کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ عوام کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
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انہوں نے موقع پر موجود افسران سے مختلف معاملات پر جواب طلب کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے محکموں کے تحت عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ عوامی مسائل کا بروقت حل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔
ڈی سی پلوامہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایسے عوامی رابطہ کیمپوں سے بھرپور استفادہ کریں اور مختلف سرکاری اسکیموں اور عوامی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمپوں کا بنیادی مقصد حکومتی نظام کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا اور شفاف، جوابدہ اور عوامی ضروریات کے مطابق خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اپنی شکایات کے مؤثر ازالے اور ان پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔
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