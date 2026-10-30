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ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا کا بالائی علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ، نمبلان پل 15 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت
متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ سڑک کی تعمیر کے لیے مناسب اسکیم کے تحت منصوبہ شامل کیا جائے۔
Published : October 30, 2026 at 4:10 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے ضلع کے بالائی علاقوں کا دورہ کرکے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔
حکام نے ضلع میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے چار سے پانچ اہم مقامات کی نشاندہی کی ہے، جہاں سیاحت کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ان مقامات کی سیاحتی صلاحیت اور مختلف موسموں میں سیاحتی سرگرمیوں کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاکہ انہیں ضلع کے سیاحتی نقشے پر شامل کیا جاسکے اور مقامی آبادی کے لیے بھی اس شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔
ترقیاتی کمشنر نے نمبلان پل کو 15 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت دی، جبکہ پل تک جانے والی سڑک کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) ایک ہفتے کے اندر تیار کرنے کو کہا۔ متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ سڑک کی تعمیر کے لیے مناسب اسکیم کے تحت منصوبہ شامل کیا جائے، تاکہ آئندہ مالی سال میں اس پر کام شروع کیا جاسکے۔ تاہم، پل کو رواں سال ہی مکمل کرکے عوام کے استعمال کے لیے کھول دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ، اسپریشنل بلاک پروگرام کے تحت دو کروڑ روپے کی لاگت سے زیرِ تعمیر پرائمری ہیلتھ سینٹر (پی ایچ سی) کے کام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکام کے مطابق، اس مرکز میں حاملہ خواتین کے لیے سہولیات، طبی معائنے اور دیگر ضروری طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پی ایچ سی کی عمارت کا تعمیراتی کام تسلی بخش انداز میں جاری ہے، جبکہ ڈی پی آر میں ضروری تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ حکام نے 20 دسمبر تک عمارت کے بنیادی تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، تاکہ اس کے بعد برفباری کی صورت میں بھی اندرونی کام اور فنشنگ کا عمل جاری رکھا جاسکے۔
دوسری جانب، پی ایچ سی کے قریب زیرِ تعمیر لیبارٹری کا کام ایک مرکزی ایجنسی کی جانب سے ادھورا چھوڑے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس سلسلے میں چیف پلاننگ آفیسر (سی پیاو) کو ہدایت دی گئی کہ متعلقہ ایجنسی کے افسران کو طلب کیا جائے، تاکہ تاخیر کی وجوہات معلوم کرکے تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جاسکیں۔ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ پی ایچ سی کے ساتھ لیبارٹری کی سہولت دستیاب ہونے سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بہتر اور معیاری طبی خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔