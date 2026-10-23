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ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دیر رات اچانک معائنہ، مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی
ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ وادی کے تقریباً تین اضلاع سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 23, 2026 at 12:52 PM IST
ترال (شبیر بٹ): ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا پلوامہ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ضلع بھر کے مختلف سرکاری اداروں کا مسلسل دورہ کرکے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ کا دیر رات اچانک معائنہ کیا۔
ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ وادی کے تقریباً تین اضلاع سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں دستیاب سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دونوں افسران نے او پی ڈی، آئی پی ڈی، میڈیکل اور سرجیکل وارڈز کے علاوہ کیژولٹی اور ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بات چیت کی، ان کے مسائل سنے اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
معائنے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کے عملے کو موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے مریضوں کو بہتر اور بروقت علاج فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے گولڈن کارڈ اسکیم کے تحت اہل مریضوں کو فوائد فراہم کرنے کی ہدایت بھی دی، تاکہ انہیں علاج معالجے کی سہولیات حاصل کرنے میں آسانی ہو۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا نے اسپتال کے کام کاج میں موجود بعض خامیوں کا جائزہ کیا اور کہا کہ ان خامیوں کو جلد دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کو بروقت اور بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ صحت کے شعبے میں موجود خامیوں کو دور کرنے اور علاج کے لیے اسپتال آنے والے مریضوں کو غیر ضروری مشکلات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔