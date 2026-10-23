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پلوامہ میں پلوں کے آس پاس معدنیات نکالنے پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ضلع مجسٹریٹ
حکم نامے کے مطابق، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
Published : October 23, 2026 at 8:15 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع مجسٹریٹ پلوامہ کل دیپ کرشن سِدھا نے عوامی تحفظ اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے ضلع بھر میں تمام پلوں کے بالائی اور زیریں حصوں میں ریت، بجری، پتھر اور دیگر معمولی معدنیات نکالنے پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔
22 اکتوبر کو جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق، دریاؤں اور ندی نالوں کی تہہ سے پلوں کے قریب غیر قانونی یا بے قاعدہ طریقے سے ریت، بجری، بڑے پتھر اور دیگر معدنیات نکالنے سے پلوں کی بنیادیں کمزور ہونے، کناروں کے عدم استحکام، پانی کے بہاؤ میں تبدیلی اور انسانی جانوں سمیت سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
حکم نامے کے تحت ضلع میں پلوں کے قریب مقررہ حدود کے اندر دریاؤں اور ندی نالوں کی تہہ اور ملحقہ علاقوں سے معدنیات کی کھدائی، نکاسی، اٹھانے، جمع کرنے اور نقل و حمل پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی متعلقہ قوانین اور قانونی ضوابط کے تابع ہوگی۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ پابندی کے دائرے میں آنے والے علاقے کی حدود کا تعین متعلقہ مائننگ قوانین، ماحولیاتی منظوری کی شرائط، مجاز حکام کی ہدایات اور متعلقہ انجینئرنگ محکموں کی تکنیکی سفارشات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جہاں قانونی ضوابط یا مجاز تکنیکی سفارشات اس کی اجازت دیں گی، وہاں پلوں سے 250 میٹر بالائی اور 250 میٹر زیریں حصے میں معدنیات نکالنے پر پابندی نافذ کی جائے گی۔
ضلع مجسٹریٹ نے محکمہ ارضیات و کان کنی، پولیس، محکمہ مال اور متعلقہ انجینئرنگ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ متعلقہ حکام کو پلوں کے نزدیک حساس مقامات کا باقاعدہ معائنہ کرنے اور غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔
حکم نامے کے مطابق، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی مشینری، گاڑیوں اور نکالی گئی معدنیات کے حوالے سے بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔
متعلقہ تحصیلداروں، اسٹیشن ہاؤس افسران (ایس ایچ اوز)، کان کنی کے حکام اور پلوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار انجینئروں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے، خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے اور ضرورت کے مطابق کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
حکم نامہ جاری ہونے کی تاریخ سے نافذ العمل ہو گیا ہے اور مجاز اتھارٹی کی جانب سے اس میں ترمیم یا اسے واپس لیے جانے تک، متعلقہ قوانین کے تابع، نافذ رہے گا۔