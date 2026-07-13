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کشتواڑ ڈی سی نے سرتھل دیوی ماتا مندر کے 500 میٹر کے دائرے میں دو ماہ کے لیے شراب پر پابندی لگا دی
پابندی آج سے دو ماہ کے لیے لگائی گئی ہے اور لوگوں کو حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
Published : July 13, 2026 at 8:28 PM IST
جموں: (عامر تانترے) کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) پنکج کمار شرما نے ضلع کے سرتھل گاؤں میں واقع سرتھل دیوی ماتا مندر کے 500 میٹر کے اندر ہر قسم کی شراب کی فروخت، قبضے اور استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔پابندی آج سے دو ماہ کے لیے لگائی گئی ہے اور لوگوں کو حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت آج جاری کردہ ایک حکم (نمبر DMK/2026-27/1937-46) میں، ڈی سی کشتواڑ نے کہا کہ سرتھل دیوی ماتا مندر بہت زیادہ مذہبی، ثقافتی اور روحانی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ جموں اور کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے اندر اور باہر سے بڑی تعداد میں عقیدت مند سال بھر اور خاص طور پر سالانہ یاترا کے دوران یہاں آتے ہیں۔
لہٰذا، انہوں نے درگاہ کے 500 میٹر کے اندر شراب کی فروخت، قبضے اور استعمال پر دو ماہ تک مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ اسے پہلے واپس نہ لیا جائے، اس میں ترمیم یا توسیع نہ کی جائے۔
سال کے اس وقت، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اس علاقے کا رخ کرنے کے لیے آتی ہے۔ ان میں سے بہت سے عقیدت مند مچیل ماتا مندر اور دیگر مقامی مندروں کو بھی جاتے ہیں۔ کشتواڑ کے ڈی سی نے تمام شراب کی دکانوں کے مالکان، دکانداروں اور عام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ امتناعی احکامات پر عمل کریں۔