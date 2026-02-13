ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چھٹا ایڈیشن: ڈی سی بارہمولہ نے انتظامات کا لیا جائزہ
ڈی سی بارہمولہ نے گلمرگ میں چھٹے ایڈیشن کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی صدارت کی۔
Published : February 13, 2026 at 10:37 AM IST
گلمرگ، بارہمولہ (کوثر عرفات): ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے گلمرگ کلب میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ 23 تا 26 فروری 2026 دنیا کے مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں 21 اور 22 فروری کو مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کھلاڑیوں کی آمد متوقع ہے۔ شروع میں ڈی سی نے مختلف محکموں کی جانب سے پروقار قومی تقریب کے پرامن اور مسائل سے پاک انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی تیاریوں کا جامع جائزہ لیا۔
خبر کے مطابق اس موقع پر مقام کی تیاری، اسکی ڈھلوانوں کی تیاری اور معائنہ، کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے رہائش، ٹرانسپورٹیشن پلان، ٹریفک مینجمنٹ، ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں سمیت طبی سہولیات، بلا تعطل پانی اور بجلی کی فراہمی، صفائی، برف صاف کرنے، حفاظتی انتظامات اور مجموعی لاجسٹک کوآرڈینیشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا
ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں بشمول جموں وکشمیر اسپورٹس کونسل، پولیس، چیف میڈیکل آفیسر، پی ڈی ڈی، پی ایچ ای (PHE، PDD) ٹورازم، میونسپل اتھارٹیز، ٹرانسپورٹ، آر اینڈ بی اور دیگر لائن ڈپارٹمنٹس کو قریبی تال میل سے کام کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ تمام انتظامات پہلے سے ہی بہتر طریقے سے کیے جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت، حفاظت اور مہمان نوازی کے اعلیٰ ترین معیاروں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ونٹر گیمز گلمرگ کو اہم پلیٹ فارم فراہم کرنے کا ذریعہ
انہوں نے افسران کو مزید ہدایت کی کہ وہ وقف کنٹرول روم قائم کریں، مناسب افرادی قوت کی تعیناتی کریں اور ایونٹ کے دوران ضروری خدمات کی چوبیس گھنٹے دستیابی کو یقینی بنائیں۔ کھلاڑیوں، مہمانوں، عہدیداروں اور مہمانوں کی حفاظت، آرام اور سہولت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس تقریب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، ڈی سی نے کہا کہ کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز گلمرگ کو ملک کے موسم سرما کے کھیلوں کے ایک اہم مقام کے طور پر دکھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
انتظامیہ ونٹر گیمز کو کامیاب انداز میں منعقد کرنے پرعزم
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ اس تقریب کو منظم، محفوظ اور کامیاب انداز میں منعقد کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ میٹنگ میں جوائنٹ ڈائریکٹر ٹورازم جے کے وسیم راجہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورازم گلمرگ طاہر محی الدین وانی، سی ای او گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طارق حسین نائک، ایس ڈی ایم گلمرگ، ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران اور تمام متعلقہ محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔