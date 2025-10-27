ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاحوں کے بہتر تجربے کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سی بارہمولہ نے گلمرگ میں میٹنگ کی صدارت کی
جموں وکشمیر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اور سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلع سطح پر میٹنگ منعقد کی گئی۔
Published : October 27, 2025 at 2:55 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): آئندہ موسم سرما کے دوران گلمرگ میں سیاحت کے بہتر تجربے کو یقینی بنانے کے لیے، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے آج گالف کلب گلمرگ میں افسران اور اسٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں موسم سرما کی تیاریوں، سروس ریگولیشن اور ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔
میٹنگ میں ایس ڈی ایم گلمرگ سی ای او، جی ڈی اے، آر ٹی او بارہمولہ، ڈی وائی ایس پی ٹریفک، آر اینڈ بی، میونسپل کمیٹیوں، پی ڈی ڈی، پی ایچ ای، کیبل کار کارپوریشن اور مختلف انجمنوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اس دوران ڈی سی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ تمام ایسوسی ایشنز کی مشاورت سے سروس کی قیمتوں کو ریگولیٹ کریں۔ حتمی نرخ عوامی بیداری کے لیے نمایاں مقامات پر ہورڈنگز کے ذریعے آویزاں کیے جائیں گے۔
انہوں نے ہدایت دی کہ 4×4 گاڑیاں، برف کی زنجیریں، اور ای رکشا 1 دسمبر تک تیار کئے جائیں گے۔ حفاظت کے لیے غیر ایس یو وی، دو پہیہ گاڑیوں اور ایچ ایم وی کے آپریشن پر پابندی ہوگی۔
ڈی سی نے آر اینڈ بی اور میونسپل کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ پچھلے سیزن کے تمام زیر التوا کام نومبر کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے پی ڈی ڈی کو 33 کے وی لائن کے ساتھ ٹرمنگ مکمل کرنے اور برف باری سے پہلے اچھی طرح سے فعال اسٹریٹ لائٹس کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔
برفیلی ڈھلوانوں میں سی سی ٹی وی کیمروں اور اشارے کی تنصیب پر بھی زور دیا گیا، یہ کام کیبل کار کارپوریشن اور پولیس کے ذریعے مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔برفیلی سڑکوں کو نمکین کرنے، 4×4 ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے انتظامات۔ ڈی سی نے تمام ہوٹلوں میں پانی کے معیار کی جانچ اور کیبل کار بیس اسٹیشن کے قریب ویٹنگ ہال اور ہولڈنگ ایریا بنانے کی ہدایت کی۔
ڈی سی نے نان بائیوڈیگریڈیبل ایکٹ کو فوری طور پر نافذ کرنے اور سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ جی ٹی روڈ پر ریکوری وین سمیت صفائی ستھرائی کے لیے معاونت کی جائے گی۔
انہوں نے ٹنگمرگ میں ملٹی لیول کار پارکنگ کے لیے زمین کی نشاندہی اور عارضی پارکنگ زون بنانے کی بھی ہدایت دی۔ گلمرگ کٹوری میں مناسب ٹریفک اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا، جبکہ کریش بیریئرز کی مرمت آر ٹی او اور ٹریفک پولیس مشترکہ طور پر کریں گے۔
مزید یہ کہ گلمرگ اور ٹنگمرگ میں مشترکہ کنٹرول روم قائم کیے جائیں گے تاکہ موسم سرما میں رابطے کیلئے آسانی ہو۔ ڈی سی نے تربیتی اور سیاحت سے متعلق کورسز کے لیے محکمانہ جھونپڑیوں کی بروقت بکنگ پر زور دیا۔
آخر پر ڈی سی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام محکموں کو ہموار آپریشنز کو یقینی بنانے اور سردیوں کے موسم میں گلمرگ آنے والے سیاحوں کے مجموعی تجربے کو بڑھانے کے لیے قریبی تال میل میں کام کرنا چاہیے۔