ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی سی اننت ناگ نے پہلگام میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کو جائزہ لیا
Published : April 28, 2026 at 8:44 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور یاترا افسر، ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے نن ون پہلگام اور چندن واڑی بیس کیمپوں کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اے ڈی سی ڈاکٹر مزمل مقبول بیگ، ایس ڈی ایم پہلگام امیت گپتا، اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
دورے کے دوران ڈی سی کو یاتریوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات جیسے رہائش، ٹینٹ، پانی و بجلی کی فراہمی، طبی خدمات، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ یاتریوں کو درپیش کسی بھی مسئلے کے فوری حل کے لیے چوبیس گھنٹے نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بار نن ون بیس کیمپ پر خواتین کے لیے خصوصی کیوسک بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ خواتین یاتریوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔
ڈی سی نے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام انتظامات بروقت اور منظم انداز میں مکمل کیے جائیں تاکہ یاتریوں کو ایک ہموار اور محفوظ سفر فراہم ہو سکے۔ انہوں نے سول انتظامیہ، پولیس، سیکورٹی فورسز اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر تال میل پر زور دیا۔
بعد ازاں، ڈاکٹر بلال نے چندن واڑی کیمپ کا بھی معائنہ کیا جہاں انہوں نے طبی سہولیات، ایمرجنسی رسپانس سسٹم اور بلند مقامات پر صحت سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مناسب تعداد میں طبی عملہ، ایمبولینسز اور ادویات دستیاب رکھی جائیں۔ ساتھ ہی سڑکوں، بیت الخلاء، ٹراما سینٹر اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی بروقت مرمت و تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی۔
ڈی سی نے بی آر او سے یاترا روٹ پر برف ہٹانے کے کام کی پیش رفت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں اور مقررہ وقت کے اندر کام مکمل کرنے کی ہدایت دی، تاکہ یاترا کے دوران کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔