نشہ مُکت مہم میں مذہبی رہنماؤں کی مدد طلب، ڈی سی اننت ناگ نے ممتاز مذہبی علماء، ائمہ مساجد کے ساتھ میٹنگ کی
ڈپٹی کمشنر نے علماء سے اپیل کی کہ وہ مذہبی تعلیمات اور اقدار کی روشنی میں عوام کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کریں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 17, 2026 at 8:49 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): نشہ مُکت جموں و کشمیر مہم کے تحت شروع کی گئی 100 روزہ مہم کے سلسلے میں، لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، ڈپٹی کمشنر اننت ناگ، ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ڈاک بنگلہ کھنہ بل میں ممتاز مذہبی علماء، ائمہ مساجد اور دانشوروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد منشیات کے خلاف جاری جدوجہد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ان کا تعاون حاصل کرنا تھا۔ میٹنگ میں اے ڈی سی، اے سی آر کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے منشیات کے استعمال کو ایک سنگین سماجی برائی قرار دیا جو آہستہ آہستہ گھروں میں داخل ہو کر معاشرے کے اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی رہنما، جو معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، نوجوانوں کو نشہ سے ترک کرنے اور پاک زندگی کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے علماء سے اپیل کی کہ وہ مذہبی تعلیمات اور اقدار کی روشنی میں عوام کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کریں اور اپنی برادریوں میں مسلسل بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کے خطبات اور دیگر اجتماعات میں منشیات کے انفرادی اور سماجی نقصانات پر روشنی ڈالی جائے اور اخلاقی و دینی تعلیمات کے ذریعے اس مسئلے کا مقابلہ کیا جائے۔
منشیات کے خلاف لڑائی کو اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے ڈی سی نے کہا کہ جہاں انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سپلائی چین کو ختم کرنے میں مصروف ہیں، وہیں والدین، اساتذہ، مذہبی رہنما اور سول سوسائٹی کا کردار بھی نہایت اہم ہے تاکہ کمزور طبقے کو منشیات سے دور رکھا جا سکے اور اس ناسور کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔
ڈاکٹر بلال نے مزید کہا کہ اگرچہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردانہ اور غیر امتیازی رویہ اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نشے کے عادی افراد کی مقامی سطح پر نشاندہی کر کے انہیں علاج اور بحالی مراکز تک پہنچایا جائے، اور اس عمل میں ان کی رازداری کا مکمل خیال رکھا جائے۔
انہوں نے منشیات کے تباہ کن اثرات پر خبردار کرتے ہوئے معاشرے کے تمام طبقات سے سنجیدہ اور مشترکہ کوششوں کی اپیل کی تاکہ اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذہبی اداروں کی فعال شمولیت سے یہ مہم مزید مضبوط ہوگی۔
میٹنگ کے دوران مذہبی علما نے بھی منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ظاہر کی، اپنی تجاویز پیش کیں اور ضلع انتظامیہ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ ایک اجتماعی چیلنج ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے عوام میں بیداری پیدا کریں گے اور معاشرے کو مثبت سمت کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
