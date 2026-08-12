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اننت ناگ میں ہزاروں افراد نے کی ترنگا ریلی میں شرکت
ترنگا ریلی میں طلبہ، خواتین، بزرگ شہریوں، سیول سوسائٹی نمائندوں، ضلع و پولیس افسران اور سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 2:28 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں و کشمیر میں جاری ترنگا ریلیز کے سلسلے کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بدھ کو ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ایک میگا ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی شہریوں، سرکاری ملازمین، پولیس اہلکاروں، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں اٹھا کر حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔
میگا ترنگا ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر اننت ناگ، ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ، نے کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی جنوبی کشمیر، ایس ایس پی اننت ناگ کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود رہے اور ریلی میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔
ریلی کا آغاز اننت ناگ کے سپورٹس اسٹیڈیم سے ہوا، جہاں سے شرکاء ایک منظم انداز میں شہر کے مختلف علاقوں اور اہم بازاروں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ریلی کے دوران پورے راستے میں قومی پرچموں کی بہار نظر آئی جبکہ شرکاء میں غیر معمولی جوش و جذبہ پایا گیا۔ مختلف مقامات پر شہریوں نے بھی ریلی کا استقبال کیا۔میگا ترنگا ریلی اننت ناگ کے تاریخی لال چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء نے قومی یکجہتی، بھائی چارے اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے عزم کا اظہار کیا۔
ریلی کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے پہلے ہی وسیع پیمانے پر سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے، جس کے نتیجے میں ریلی مقررہ راستے سے پرامن انداز میں لال چوک تک پہنچی۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے میگا ترنگا ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے پر ضلع کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی بھرپور شرکت نے اس بات کا واضح اظہار کیا ہے کہ اننت ناگ کے لوگ قومی یکجہتی، امن، بھائی چارے اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔
انہوں نے ریلی میں شرکت کرنے والے سرکاری ملازمین، پولیس افسران و اہلکاروں، نوجوانوں، مقامی شہریوں اور دیگر تمام شرکاء کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں معاشرے میں اتحاد، قومی جذبے اور باہمی بھائی چارے کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
میگا ترنگا ریلی کے اختتام پر پورا لال چوک ترنگوں سے سجا ہوا نظر آیا اور شرکاء نے قومی جذبے کے ساتھ ریلی کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ ضلع انتظامیہ نے عوام کی اس بھرپور شرکت کو سراہتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی مثبت اور قومی یکجہتی پر مبنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
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