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کُلگام تصادم: مقامی عسکریت پسندی کے خاتمے کے بعد آئی جی پی کی صدارت میں سکیورٹی و عوامی پولیسنگ کا جائزہ
کشمیر میں 'آخری دہشت گرد' کی ہلاکت کے بعد پولیس متحرک ہوگئی؛ IGP کشمیر نے موسمِ سرما کی سکیورٹی اور عوامی پولیسنگ کا جائزہ لیا۔
Published : November 22, 2026 at 1:37 PM IST
سرینگر: وادیِ کشمیر میں سکیورٹی فورسز کے ہاتھوں "آخری معلوم مقامی دہشت گرد" کی ہلاکت کے محض چند روز بعد، جموں و کشمیر پولیس نے وادی بھر میں موسمِ سرما کی آمد کے پیشِ نظر سکیورٹی انتظامات اور امن و امان کو مستحکم رکھنے کے لیے جامع تیاریاں شروع کر دی ہیں۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس (IGP) کشمیر زون، سوجیت کمار سنگھ نے آج سرینگر میں وادی کے تمام ضلعی پولیس سربراہان (SSPs) کے ساتھ "شہریوں پر مرکوز پولیسنگ (سٹیزن سینٹرک پولیسنگ)" اور "موسمِ سرما کی سکیورٹی تیاریوں" کے جائزے پر ایک اہم یک روزہ کانفرنس کی صدارت کی۔ اس اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں کشمیر زون کے تینوں رینجز کے ڈپٹی انسپکٹرز جنرل (DIGs) اور دیگر سینئر پولیس افسران نے بھی شرکت کی۔
IGP Kashmir Sujit Kumar Singh chairs a conference on citizen-centric policing and winter security preparedness. The meeting reviews district-level arrangements and stresses professional, accountable policing, effective public service delivery and stronger police-public relations. https://t.co/OSnFYXOX32— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) November 22, 2026
عوامی اعتماد، جوابدہی اور پیشہ ورانہ پولیسنگ پر زور
پولیس حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، اس کانفرنس میں عوامی اعتماد کو مزید مضبوط بنانے، جوابدہ اور ذمہ دارانہ پولیسنگ کو فروغ دینے اور سخت موسمِ سرما کی آمد سے قبل کشمیر زون بھر میں سکیورٹی گرڈ اور آپریشنل تیاریوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کانفرنس کے دوران آئی جی پی کشمیر نے تمام ضلعی سربراہان کو ہدایت کی کہ پیشہ ورانہ پولیسنگ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے، عام شہریوں کو بنیادی پولیس خدمات کی بروقت اور مؤثر فراہمی یقینی بنائی جائے اور تھانوں کی سطح پر جوابدہی کے نظام کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان باہمی تعلقات اور اعتماد مزید مستحکم ہو سکیں۔
سردیوں کے مشکل مہینوں میں سکیورٹی گرڈ کو مؤثر بنانے کی حکمتِ عملی
حکام کے مطابق، اس جائزہ اجلاس میں موسمِ سرما کی مجموعی تیاریوں کا اندازہ لگانے اور اس بات کو یقینی بنانے پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا گیا کہ سردیوں کے شدید اور مشکل مہینوں—جب بالائی علاقوں میں برف باری اور دشوار گزار راستوں کے باعث سکیورٹی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں—کے دوران وادی کے تمام اضلاع میں پولیسنگ، گشت اور سکیورٹی کے انتظامات پوری طرح مؤثر اور چوکس رہیں۔
کولگام انکاؤنٹر اور وزیرِ داخلہ کے بیان کے تناظر میں اہمیت
یہ اعلیٰ سطحی اجلاس سکیورٹی فورسز کی جانب سے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک آپریشن کے دوران مقامی دہشت گرد لطیف بٹ اور اس کے ساتھی عمر نثار کو ہلاک کیے جانے کے ٹھیک چار دن بعد منعقد ہوا ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس آپریشن کے بعد مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ نے لطیف بٹ کی ہلاکت کو ایک بڑا سنگِ میل قرار دیتے ہوئے اسے "وادی میں لشکرِ طیبہ کا آخری معلوم فعال مقامی دہشت گرد" قرار دیا تھا۔ اس پس منظر میں وادی میں دیرپا امن کے قیام اور سکیورٹی صورتحال پر گرفت برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی اس کانفرنس کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔