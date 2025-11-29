ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر کے جے وی سی اسپتال میں آتشزدگی، او پی ڈی عمارت کو پہنچا نقصان
جموں وکشمیر کے سرینگر کے جے وی سی اسپتال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فی الحال آگ پر قابو پالیا گیا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 1:55 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کے جے وی سی اسپتال بمنہ کے آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ (او پی ڈی) کی عمارت میں ہفتے کی صبح آگ لگی۔ جس کے نتیجے میں عمارت کے کئی کمروں کو نقصان پہنچایا۔
صبح 10 بجکر 10 منٹ پر آتشزدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے ایسے میں آتشزدگی سے نہ صرف او پی ڈی بلاک کی پہلی منزل کو نقصان پہنچا ہے بلکہ متعدد فیکلٹی کمروں اور املاک کو بھی نقصان ہوا ہے ۔البتہ خوش قسمتی سے اس واقع میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا ہے۔
حکام کے مطابق آگ کے شعلے چار فیکلٹی کمروں تک محدود رہیں اور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی نے آگ کو اسپتال کی دیگر منزلوں تک پھیلنے سے روکا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ حکام نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں۔
جے وی سی اسپتال، جسے سکمز میڈیکل کالج، بمنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرینگر کے بڑے اسپتالوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے طبی اداروں میں سے ایک اہم اسپتال ہے۔جہاں روزانہ ہزاروں مریضوں کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے۔
واضح رہے کہ کشمیر میں موسم سرما میں آتشزدگی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے آگ اور گرم رکھنے والے آلات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل 21 نومبر کو بھی پلوامہ کے ٹینگپونہ علاقے میں آگ کی واردت رونما ہوئی، جس میں ایک دو منزلہ رہائشی مکان مکمل طور تباہ ہوگیا ہیں۔ پلوامہ کے حاجی پورہ ٹینگپونہ علاقے میں منظور احمد کمار دو منزلہ رہائشی مکان میں لگی آگ میں عمارت خاکستر ہو گئی تاہم غنیمت یہ رہی کہ خاندان کے 11 افراد بال بال بچ گئے۔