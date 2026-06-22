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امرناتھ یاترا2026: آن دی اسپاٹ رجسٹریشن کے لیے 75 ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی تربیت مکمل
حکام کے مطابق یاتریوں کے لیے آن دی اسپاٹ رجسٹریشن کی سہولت مہاجن ہال شالامار اور تاوی ریور فرنٹ جموں میں دستیاب ہوگی۔
Published : June 22, 2026 at 11:28 AM IST
جموں (اشرف گنائی): امرناتھ یاترا 2026 کے دوران یاتریوں کی آن دی اسپاٹ رجسٹریشن کو آسان، تیز اور بغیر کسی دشواری کے یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر انتظامیہ نے 75 ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو تربیت فراہم کی ہے۔ ضلع ہیڈکوارٹر جموں میں منعقدہ اس تربیتی پروگرام کا اہتمام ڈسٹرکٹ انفارمیٹکس سینٹر جموں کی جانب سے کیا گیا، جہاں آپریٹرز کو آن دی اسپاٹ رجسٹریشن اور ای کے وائی سی کے طریقہ کار سے مکمل طور پر واقف کرایا گیا۔
حکام کے مطابق یاتریوں کے لیے آن دی اسپاٹ رجسٹریشن کی سہولت مہاجن ہال شالامار اور تاوی ریور فرنٹ جموں میں دستیاب ہوگی، جب کہ سادھوؤں کے لیے گیتا بھون پریڈ اور شری رام مندر پرانی منڈی کو مخصوص مراکز مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نان ای کے وائی سی رجسٹریشن کو ای کے وائی سی میں تبدیل کرنے کی سہولت جموں ریلوے اسٹیشن اور یاتری نواس بھگوتی نگر میں فراہم کی جائے گی۔ پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے یاترا کرنے والے عقیدت مند ان مراکز پر رجسٹریشن کروا سکیں گے۔
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کامیاب رجسٹریشن کے بعد یاتریوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈ جاری کیے جائیں گے، جو یاترا کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل 15 اپریل سے شروع ہو چکا ہے۔ جب کہ آن دی اسپاٹ رجسٹریشن کے لیے ٹوکنوں کی تقسیم 30 جون سے شروع ہوگی اور یکم جولائی سے آن دی اسپاٹ رجسٹریشن اور نان ای-کے وائی سی کو ای-کے وائی سی میں تبدیل کرنے کا عمل باضابطہ طور پر آغاز کیا جائے گا۔