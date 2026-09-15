ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رین چوک گنڈ میں دارالعلوم عائشہ صدیقہ کی عمارت میں بھیانک آتشزدگی
اس آگ میں دارالعلوم عائشہ صدیقہ کی عمارت اور اس میں موجود سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔
Published : September 15, 2026 at 6:54 AM IST
اننت ناگ (رؤوف احمد وانی) جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں رین چوک گنڈ کے مقام پر واقع دارالعلوم عائشہ صدیقہ کی عمارت میں آج اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں پوری عمارت مکمل طور پر خاکستر ہوگئی۔ آگ کی اس شدید واردات میں دارالعلوم کی املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
آگ لگنے کے فوراً بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی لوگ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑیوں، اہلکاروں اور مقامی لوگوں کی مشترکہ و بھرپور کوششوں سے بالآخر آگ کے شعلوں پر قابو پا لیا گیا اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ تاہم، آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دارالعلوم کی عمارت اور اس میں موجود سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ چکا تھا۔
اس موقعے پر پولیس پوسٹ ویری ناگ کے ڈویژنل پولیس آفیسر محمد آصف بھی جائے وقوع پر موجود رہے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ امدادی کاموں کی نگرانی کی۔
متعلقہ خبر: چند ماہ میں کشمیر کے متعدد دارالعلوم آتشزدگی کی زد میں، اننت ناگ میں 11 طلبہ سمیت 13 افراد محفوظ نکالے گئے
مقامی لوگوں کے مطابق، رین چوک گنڈ اور اس کے گردونواح کے علاقوں میں فائر اینڈ ایمرجنسی یونٹ کے قیام کا مطالبہ گزشتہ کئی برسوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس دیرینہ مطالبے پر اب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ علاقے میں فائر اسٹیشن کی عدم موجودگی کے باعث ہنگامی حالات میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
عوام نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی یونٹ موجود ہوتا تو بروقت کارروائی کر کے نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا۔ آج دارالعلوم عائشہ صدیقہ کی عمارت کا اس طرح تباہ ہونا مقامی آبادی کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔
علاقے کے عوام نے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ رین چوک گنڈ میں فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی یونٹ قائم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات کے دوران بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے اور قیمتی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
مزید پڑھیں:
خانصاحب میں آتشزدگی، تین مکانات خاکستر، مکین بے گھر
رامبن: بانہال کی قدیم جے کے ٹی ڈی سی عمارت میں بھیانک آگ
اننت ناگ کے ہارڈپورہ اچھہ بل میں آتشزدگی، رہائشی مکان کو جزوی نقصان