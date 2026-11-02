جموں میں دربار کا آغاز، عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

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جموں میں دربار کا آغاز، عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا
'دربار موو' کو گذشتہ برس عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت نے بحال کیا تھا۔
Published : November 2, 2026 at 10:39 AM IST
جموں: کشمیر کی گرمائی دار الحکومت سرینگر میں چھ ماہ قیام کے بعد آج جموں میں دربار موو کا آغاز ہوا، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکرٹریٹ میں گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس موقعے پر تمام نئے وزراء کے ساتھ ساتھ وہ وزراء بھی موجود تھے جنہیں وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ میں برقرار رکھا ہے۔ سول سیکرٹریٹ کے ملازمین نے وزیر اعلیٰ اور وزراء کا پھولوں سے استقبال کیا۔
دربار موو کو گذشتہ سال عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے بحال کیا تھا، کیونکہ جموں کے تاجر اور عوام جموں و کشمیر کی کھوئی ہوئی روایت کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے اس سے قبل نے جون سال 2021 (20 جون 2021 کے اعلان اور 30 جون 2021 کے احکامات) میں دربار مو کی 149 سالہ قدیم روایت کو ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جموں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔
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دربار موو کا یہ مرحلہ کابینہ میں حال ہی میں کیے گئے ردوبدل کے تناظر میں بھی اہم ہے، جس کے تحت چار نئے اراکین اسمبلی شامل کیا گیا جب کہ ایک وزیر، ستیش شرما کو کابینہ سے ہٹا دیا گیا۔ تب سے نیشنل کانفرنس کے کئی اراکین اسمبلی نے اس ردوبدل پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ 'داچی گام' اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کا پاس نہیں رکھا گیا۔