کشمیر میں دربار مو دوبارہ شروع، جموں سے دفاتر شفٹ ہوتے ہی سری نگر میں سول سیکرٹریٹ دوبارہ کھل گیا
جموں میں سرمائی اجلاس اختتام پذیر ہوگیا ہے۔ دفاتر نے گرمائی دارالحکومت میں کام شروع کردیا، وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
Published : May 4, 2026 at 11:42 AM IST
سرینگر، (جاوید احمد ڈار): سالانہ دربار مو کے تحت پیر کے روز سول سکریٹریٹ نے سرینگر میں دوبارہ کام شروع کر دیا، کیونکہ انتظامیہ نے جموں میں اپنے چھ ماہی سرمائی اجلاس کے اختتام کے بعد باضابطہ طور پر یہاں منتقل ہونا مکمل کر لیا۔ تمام سرکاری دفاتر، بشمول وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دفتر، آج سے گرمائی دارالحکومت میں کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
جموں میں سکریٹریٹ کا چھ ماہی سرمائی اجلاس گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد مختلف محکموں نے سرینگر منتقل ہونا شروع کیا۔ ہموار انتظامی عمل کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی طور پر سڑکوں کی مرمت اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تیاری مکمل کی گئی تھی۔
دفاتر میں محدود عملے کے ساتھ کیمپ بنیادوں پر کام
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ سابقہ احکامات کے مطابق، جموں میں پانچ روزہ دفاتر 30 اپریل کو بند ہوئے، جب کہ چھ روزہ دفاتر نے 2 مئی کو کام بند کر دیا۔ تقریباً 38 محکمے مکمل طور پر سرینگر منتقل ہو چکے ہیں، جب کہ بعض دیگر محدود عملے کے ساتھ کیمپ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔
دو سالہ بنیادوں پر ہونے والا دربار مو
سرینگر میں سکریٹریٹ کے اوقات کار صبح 9:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں، جب کہ دیگر دفاتر کے لیے صبح 10:00 بجے سے شام 4:30 بجے تک کے اوقات مقرر ہیں۔ جموں میں بھی ایک سمر سکریٹریٹ کام کرتا رہے گا۔ دو سالہ بنیادوں پر ہونے والا دربار مو ایک طویل عرصے سے جاری انتظامی روایت ہے، جس کے تحت موسم کے مطابق حکومت جموں اور سرینگر کے درمیان منتقل ہوتی ہے تاکہ دونوں خطوں میں حکمرانی مؤثر اور قابلِ رسائی بنائی جا سکے۔