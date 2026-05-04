ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں دربار مو دوبارہ شروع، جموں سے دفاتر شفٹ ہوتے ہی سری نگر میں سول سیکرٹریٹ دوبارہ کھل گیا

جموں میں سرمائی اجلاس اختتام پذیر ہوگیا ہے۔ دفاتر نے گرمائی دارالحکومت میں کام شروع کردیا، وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

Darbar Move resumes in Kashmir, Civil Secretariat Reopens in Srinagar as Offices Shift from Jammu Urdu News
وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 4, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر، (جاوید احمد ڈار): سالانہ دربار مو کے تحت پیر کے روز سول سکریٹریٹ نے سرینگر میں دوبارہ کام شروع کر دیا، کیونکہ انتظامیہ نے جموں میں اپنے چھ ماہی سرمائی اجلاس کے اختتام کے بعد باضابطہ طور پر یہاں منتقل ہونا مکمل کر لیا۔ تمام سرکاری دفاتر، بشمول وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دفتر، آج سے گرمائی دارالحکومت میں کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔


جموں میں سکریٹریٹ کا چھ ماہی سرمائی اجلاس گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد مختلف محکموں نے سرینگر منتقل ہونا شروع کیا۔ ہموار انتظامی عمل کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی طور پر سڑکوں کی مرمت اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تیاری مکمل کی گئی تھی۔

وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا (ETV Bharat)

دفاتر میں محدود عملے کے ساتھ کیمپ بنیادوں پر کام
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ سابقہ احکامات کے مطابق، جموں میں پانچ روزہ دفاتر 30 اپریل کو بند ہوئے، جب کہ چھ روزہ دفاتر نے 2 مئی کو کام بند کر دیا۔ تقریباً 38 محکمے مکمل طور پر سرینگر منتقل ہو چکے ہیں، جب کہ بعض دیگر محدود عملے کے ساتھ کیمپ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔

دو سالہ بنیادوں پر ہونے والا دربار مو
سرینگر میں سکریٹریٹ کے اوقات کار صبح 9:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں، جب کہ دیگر دفاتر کے لیے صبح 10:00 بجے سے شام 4:30 بجے تک کے اوقات مقرر ہیں۔ جموں میں بھی ایک سمر سکریٹریٹ کام کرتا رہے گا۔ دو سالہ بنیادوں پر ہونے والا دربار مو ایک طویل عرصے سے جاری انتظامی روایت ہے، جس کے تحت موسم کے مطابق حکومت جموں اور سرینگر کے درمیان منتقل ہوتی ہے تاکہ دونوں خطوں میں حکمرانی مؤثر اور قابلِ رسائی بنائی جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

اننت ناگ میں مخالف منشیات مہم جاری: چار ماہ میں 153 کیسز درج، 147 گرفتار اور 372 کلوگرام منشیات ضبط

بلدیاتی اور پنچائتی انتخابات میں کامیاب کرنے کی اپیل: اننت ناگ میں نیشنل کانفرنس کا ورکرز کنونشن

سرینگر: منشیات کے خلاف ایل جی کی قیادت میں پیدل مارچ، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر لیا حصہ

جامعہ سراج العلوم اپنا مؤقف ثابت کرنے میں ناکام، حکومت نے پورا موقع دیا: الطاف ٹھاکر

رویندر رینا نے دبجن نالہ میں ڈوب ہلاک ہونے والے کمسن بچے کے اہل خانہ سے تعزیت کی

TAGGED:

DARBAR MOVE IN KASHMIR
DARBAR MOVE RESUMES IN KASHMIR
DARBAR MOVE OFFICE SHIFT FROM JAMMU
CIVIL SECRETARIAT REOPEN ATSRINAGAR
CIVIL SECRETARIAT REOPEN INSRINAGAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.