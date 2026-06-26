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شاہدرہ شریف میں جامع مسجد اور گیسٹ ہاوس کا افتتاح جدید طرزپر مسجدکی تعمیر کاخواب پورا ہوا، درخشاں اندرابی
درخشاں اندرابی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈز نے جموں کشمیر میں میرے دوراقتدار میں کافی کام انجام دیئے ہیں۔
Published : June 26, 2026 at 4:02 PM IST
راجوری (جانگیرخان): جموں کا خطہ پیرپنچال کی مشہور درگاہ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ میں تاریخی جامع مسجد کاافتتاح کیا گیا۔ اس کی سنگ بنیاد دوسال قبل چیر مین وقف بورڑ جموں کشمیر محترمہ درخشاں اندرابی کے ہاتھوں ہوا تھا تاہم دوسال کے عرصہ میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا گیا۔ اس کےساتھ ملک بھرسے آنے والے زائرین کی سہولیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے30کمروں پر مشتمل دو گیسٹ ہاوسوں کابھی افتتاح کیاگیا جس سے زائرین کو کافی راحت ملے گی۔
درخشاں اندرابی نے ذرائع ابلاغ کے چند نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈز نے جموں کشمیر میں میرے دوراقتدار میں کافی کام انجام دیئے ہیں چاہے اس میں وادی کشمیر ہویا صوبہ جموں ہو۔ وقف کےتحت آنے والے ہر کام کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کی۔ تاہم انہوں نےدرگاہ شاہدرہ شریف اور اس کے احاطہ میں تعمیر نو جامع مسجد کو آج جمعہ نماز کے موقع پر لوگوں کےنام وقف کیا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ خطہ پیر پنچال کایہ سب سے بڑا خواب تھا کہ اس طرزپر مسجد کی تعمیر ہو وہ آج مکمل ہوچکی ہے اور آج حضرت بابا شاہدرہ شریف کےسالانہ عرس کےموقعہ پر لوگوں کو وقف کی گئی ہے، وہیں چند علمائے اکرام ومقامی لوگوں نےوقف کے زیر نگرانی ہونے والے کاموں کی تعریف کی۔ درخشاں اندارابی اور ایڈمینسٹر اوقاف راجوری الحاج عبدلقیوم میر کاشکریہ ادا کیا کہ ان کی ان تھک محنت کی وجہ سے راجوری ضلع میں وقف نے بہترین کارکردگی دکھائی ہےجس کیلئے عوام خطہ پیر پنچال ان کا بے حد مشکور ہے۔