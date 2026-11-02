ETV Bharat / jammu-and-kashmir
درخشاں اندرابی نے کیا خانقاہ فیض پناہ ترال میں کئی پروجیکٹس کا افتتاح
یہ اقدامات خانقاہ کی سہولیات کو بہتر بنانےکےساتھ ساتھ اس کی مذہبی، روحانی اور تہذیبی اہمیت کو برقرار رکھنےکے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
Published : November 2, 2026 at 6:52 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیر مملکت ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے آج خانقاہِ فیض پناہ ترال میں متعدد اہم ترقیاتی اور افتتاحی تقریبات کی صدارت کی۔ یہ تقریبات تاریخی خانقاہ کی تعمیر و تجدید، ترقی اور اس کے عظیم روحانی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئیں۔
یہ تمام اقدامات تاریخی خانقاہ کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی مذہبی، روحانی اور تہذیبی اہمیت کو برقرار رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان منصوبوں کا بنیادی مقصد زائرین، عقیدت مندوں اور عام لوگوں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنا اور خانقاہ کے بنیادی ڈھانچے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے۔
اس موقع پر وقف بورڈ کے اراکین، اعلیٰ انتظامی افسران، انجینئرنگ شعبے کے ذمہ داران اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں شامل تھے- محمد حسین حقانی- ڈاکٹر غلام نبی حلیم- ڈاکٹر اشتیاق محی الدینجناب الطاف ٹھاکر، ترجمان، بی جے پی ،میرواعظ ترال مولانا شبیر احمد عثمانی چیرمین اسٹیزن کونسل فاروق ترالی اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی ۔
یہ ترقیاتی اقدامات وقف بورڈ کے اس عزم کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں کہ خطے کے بیش قیمت مذہبی اور روحانی ورثے کا تحفظ کیا جائے، تاریخی عبادت گاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے اور زائرین کو معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے منظم اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔
ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی کی قیادت میں جموں و کشمیر وقف بورڈ تاریخی مذہبی مقامات کے تحفظ، تعمیر و ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ بورڈ کی ترجیحات میں شفافیت، جوابدہی، انتظامی بہتری اور جموں و کشمیر بھر میں زائرین کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔
اپنے خطاب میں ڈاکٹر درخشان اندرابی نے بتایا کہ ٢٠٢٢ میں جب انہوں نے وقف کی ذمہ داری سنبھالی تب سے لیکر آج تک انہوں نے وقف کے تحت آنے والے تمام زیارت گاہوں کی تجدید ومرمت کے لیے اقدامات اٹھائے اور عنقریب وقف ایک بڑا اسپتال بنانے جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی معاملات پر لب کشائی کرنے سے گریز کیا۔