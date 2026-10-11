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’ہماری سرزمین کے ساتھ خطرناک دھوکہ‘: جموں و کشمیر میں ’ایز آف ڈوئنگ بزنس‘ کے نئے قوانین پر محبوبہ مفتی کا شدید ردعمل
وحید الرحمٰن پرہ نے نئے قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار میں آسانی کا نام پر حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔
Published : October 11, 2026 at 8:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ’کاروبار میں آسانی‘ کے نئے قوانین، جن کے تحت زرعی اور باغبانی اراضی پر تعمیرات کی اجازت دی گئی ہے، دراصل "ہماری سرزمین کے ساتھ ایک خطرناک دھوکہ" ہیں جو مستقبل میں بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔
محبوبہ مفتی نے کہاکہ "ترقی کے نام پر جموں و کشمیر کے باغات اور زرعی زمین کو تجارتی نوعیت کی بلند و بالا عمارتوں کے لیے کھولا جا رہا ہے، حالانکہ ماہرین پہلے ہی زلزلے اور زمین دھنسنے کے تباہ کن خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہاکہ "یہ ترقی نہیں ہے، بلکہ ہماری زمین، غذائی تحفظ اور عوام کی زندگیوں کے ساتھ ایک خطرناک کھلواڑ ہے۔ جب یہ لاپرواہ تجربہ کسی سانحے میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟"
اجازت ناموں اور این او سی کے اجرا کے عمل کو آسان بنانے والے یہ ترمیمی قوانین حال ہی میں سرینگر میں منعقدہ جموں و کشمیر اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوران منظور کیے گئے۔ جب یہ بل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جن کے پاس ہاؤسنگ اور شہری ترقی کی وزارت کا قلمدان بھی ہے نے پیش کیا اور اس پر بحث ہوئی، تو ایوان میں اس کی برائے نام ہی مخالفت دیکھنے میں آئی تھی۔ تجارتی برادری اور تاجروں نے ان ترمیمی قواعد کا خیرمقدم کیا ہے، تاہم سابق بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسران پر مشتمل سول سوسائٹی کے حلقوں نے اس قانون کی بعض شقوں پر کڑی تنقید کی ہے۔
پی ڈی پی رہنما اور پلوامہ سے رُکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے بھی حکومت کے نافذ کردہ ان نئے قوانین کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہاکہ "وہ اسے کاروبار میں آسانی کا نام دے رہے ہیں، لیکن اس کا زمینی اثر دیکھیے۔ اب رہائشی بستیوں کے اندر دکانیں اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ صرف ریڈ اور اورنج کیٹیگری کی صنعتوں اور چند بھاری سرگرمیوں جیسے گوداموں، مال برداری، نائٹ کلبوں اور شراب کی دکانوں کو روکا گیا ہے، جبکہ باقی ہر چیز آپ کے گھر کے بالکل برابر میں کھل سکتی ہے۔" پرہ کا کہنا تھاکہ "اب 24 میٹر (تقریباً آٹھ منزلہ) اونچی اور 5,000 مربع میٹر رقبے پر محیط رہائشی عمارت کسی بھی ایف اے آر یا کوریج کی حد کے بغیر تعمیر کی جا سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے صرف حکومت سے منظور شدہ کنسلٹنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اسی رقبے پر مشتمل شاپنگ مالز کسی بھی پیشگی حکومتی منظوری کے بغیر تعمیر ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ کشمیر کے لیے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہم نے 2014 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کو جھیلا ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب نکاسی آب کے راستے بند ہو جائیں اور دلدلی زمینوں و سیلابی گزرگاہوں پر کنکریٹ بچھا دیا جائے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ قوانین اس خطرے کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں اور پورے محلوں، ہمارے قدرتی ماحول اور سیلاب سے بچاؤ کے نظام کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔"
پرہ نے سوال اٹھایاکہ "جب ایک پرسکون رہائشی گلی راتوں رات کمرشل بلاک میں تبدیل ہو جائے گی تو اس کا جوابدہ کون ہوگا؟ اور جو شخص سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے اس کی جانچ کون کرے گا؟ صرف ایک دستخط شدہ کاغذ نگرانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔" پرہ نے واضح کیا کہ سرمایہ کاری خوش آئند ہے، لیکن یہ شہریوں کے گھروں اور ان کے تحفظ کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہاکہ "شہری منصوبہ بندی کے قواعد ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان قوانین کو ہی ختم کر دیں گے، تو اگلی بار جب پانی کی سطح بڑھے گی تو اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔"
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واضح رہے کہ ای ٹی وی بھارت نے بھی ان سابقہ قوانین میں ترامیم پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی، جس میں ماحولیاتی ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے نئے ضوابط پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔