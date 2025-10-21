ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیبوں کو ہوئے نقصانات نے کسانوں کو انٹگریٹڈ فارمنگ کی جانب متوجہ کیا
Published : October 21, 2025 at 8:38 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 8:49 PM IST
اننت ناگ،جموں و کشمیر:(میر اشفاق) وادی کشمیر میں رواں برس خراب موسمی حالات کی وجہ سیب کی صنعت کو کافی نقصان ہوا، جس نے نہ صرف کسانوں کو مالی طور پر مایوس کیا بلکہ ان کی زرعی پالیسیوں اور ترجیحات پر بھی نظرثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بدلتے ہوئے موسمی حالات، کیڑوں کے حملے، اور مارکیٹ میں قیمتوں کی غیر یقینی صورتحال نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ایسے حالات میں کسان اب صرف ایک ہی فصل پر انحصار کرنے کی بجائےانٹگریٹڈ فارمنگ جیسے پائیدار اور متنوع زرعی ماڈلز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔
انٹگریٹڈ فارمنگ کیا ہے ؟
انٹگریٹڈ فارمنگ ایسا زرعی نظام ہے جس میں کسان بیک وقت کئی اقسام کی فصلیں، پھل، سبزیاں، خوشبودار اور ادویاتی پودے، مویشی پروری، پولٹری، شہد کی مکھیاں پالنا، اور مچھلی پالنا جیسے مختلف ذرائع آمدن کو یکجا کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک شعبے میں نقصان ہو بھی جائے، تو دوسرے ذرائع آمدن اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔
لہسن کی کھیتی میں تیزی
اکتوبر اور نومبر کے مہینے لہسن کی بوائی کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کسان بڑی تعداد میں لہسن کی کاشت میں مصروف ہیں۔ لہسن ایک نقد آور فصل (Cash Crop) ہے، جس کی مانگ نہ صرف مقامی مارکیٹ میں ہے بلکہ برآمدات کے لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ کم پانی کی ضرورت، کم لاگت، اور اچھا منافع ہونے کے باعث یہ فصل کسانوں کے لیے ایک پرکشش متبادل بن کر ابھری ہے۔جنوبی کشمیر کا اننت ناگ ضلع لہسن کی پیداوار میں نمایاں ہے، یہاں پر 600 ہیکٹر اراضی میں لہسن کی کاشتکاری کی جاتی یے جس سے 9000 میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے
اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے میوہ کاشتکار محمد سید نے کہا کہ سیب کی پیداوار ہر برس کسی نہ کسی آفت کی زد میں آجاتا ہے رواں برس بھی موسم خراب رہنے ،طویل وقت تک رسائی بند ہونے ،مارکیٹ کی گراوٹ سے انہیں کافی نقصان ہوا ہے ،اسلئے مستقبل میں خود کو محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ لہسن کی کھیتی پر توجہ دی ہے ،سید کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سیب کے باغات میں بھی لہسن کی بوائی کر رہے ہیں تاکہ آمدنی کا متبادل وسیلہ بھی مہیا رہے ۔
خوشبودار پودوں و جڑی بوٹیوں کی طرف رجحان
روایتی فصلوں سے ہٹ کر، اب کسان ایرومیٹک(خوشبودار) اور جڑی بوٹیوں ،میڈیسنل (ادویاتی) پودوں کی کاشت کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان میں لیونڈر، روزمیری، کوٹھ، وارم وُڈ، ٹیٹھوین، کون فلاور، بنفشہ اور مشک بالا ،کہزبان جیسی نایاب اور قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں، ان جڑی بوٹیوں سے مختلف ادویات، کاسمیٹکس اور خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں۔
ایگریکلچر ایکسٹنشن افسر جاوید احمد شاپو نے کہا کہ ایگریکلچر میں اب جڑی بوٹیوں کی کاشتکاری کو فروغ دیا جائے رہا یے ،اننت ناگ کے ویری ناگ میں 100 کنال ہیکٹر اراضی پر ایک وسیع فارم قائم کیا گیا جس میں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیوں کی نرسری تیار کی گئی ہے ، تاکہ نجی سیکٹر میں اس کی کاشتکاری کو عام کیا جائے ،انہوں نے کہا کہ متعدد کسانوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے اور انہیں جڑی بوٹیوں کے سیپلنگس و بیج فراہم کئے جائیں گے
خوشبودار چاول کی کاشتکاری
وہیں کسانوں کی ایک اور دلچسپی ایرومیٹک رائس یعنی مُشک بدجی، کشمیری باسمتی ،زگ ،جیسے مہنگے اور خوشبودار چاولوں کی کھیتی میں دیکھنے کو مل رہی ہے ،ان چاولوں کی مارکیٹ ویلیو عام چاول کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر برآمدات کے میدان میں۔ کچھ علاقوں میں کسان جی آئی ٹیگ والی مقامی اقسام کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں تاکہ مخصوص شناخت کے ذریعے عالمی مارکیٹ میں بہتر قیمت حاصل کی جا سکے۔کوکرناگ کے ساگم علاقہ کے رہنے والے عبدالرشید کا کہنا ہے کہ وہ مقامی چاول اگاتے تھے تاہم مشک بدجی چاول اگانے کے بعد ان کو کافی فائدہ ہوا ہے ،چاول کی مانگ نہ صرف مقامی منڈی بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ہے ،انہوں نے کہا کہ زمین کے ایک ٹکڑے میں ان کا سیب کا باغ بھی ہے تاہم انہوں نے انٹگریٹڈ فارمنگ کو ترجیح دی کیونکہ ایک فصل پر منحصر رہنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے
سبزیاں روزمرہ آمدن کا ذریعہ
سبزیوں کی کاشت، جیسے گوبھی ،مولی ،شلجم ،پالک ،بند گوبھی، گاجر ،بروکلی ،کیپسکم وغیرہ، کسانوں کو روزمرہ کی آمدن مہیا کرتی ہیں۔ سبزیاں جلد تیار ہونے والی فصلیں ہوتی ہیں، جن سے فوری نقدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ تک رسائی آسان ہو تو سبزیاں کاشت کرنا کسانوں کے لیے ایک منافع بخش فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ضلع اننت ناگ کے بنگہ ڈار علاقہ سے تعلق رکھنے والے سبزی کاشتکار غلام حسن کا کہنا ہے کہ وہ پہلے صرف دھان کی کاشتکاری کر رہے تھے تاہم بعد میں انہوں نے دھان کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی کاشتکاری بھی شروع کی ،وہ پالی ہاوس میں سرمائی سیزن میں بھی سبزیاں اگاتے ہیں ،سبزیوں کی کاشتکاری کے بعد ان کی آمدنی دو گناہ بڑھ گئی
چیلنجز اور حکومتی کردار
اگرچہ کسان انٹگریٹڈ فارمنگ جیسے جدید طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، مگر اس میں کامیابی کے لیے،زرعی تربیت مناسب مارکیٹنگ ذخیرہ اندوزی کی سہولتیں اور حکومتی امداد لازمی ہے ۔ حکومت اگر سبسڈی، تکنیکی رہنمائی، اور بازار تک رسائی کے بہتر ذرائع فراہم کرے تو یہ ماڈل کسانوں کو خودکفیل بنانے میں سنگِ میل ثابت ہو سکتا ہے۔
ماہر ماحولیات راؤ فرمان علی نے کہا کہ رواں برس سیب کو ہونے والے نقصانات نے جہاں کسانوں کو جھنجھوڑا، وہیں انہیں نئے امکانات کی جانب سوچنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ انٹگریٹڈ فارمنگ، لہسن اور ایرومیٹک و دیگر فصلوں کی کاشت جیسے اقدامات نہ صرف کسانوں کی آمدن میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ انہیں قدرتی آفات یا مارکیٹ اتار چڑھاؤ جیسے خطرات سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ زراعت کو محض ایک روزگار کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سائنسی اور معاشی سرگرمی کے طور پر اپنایا جائے جو نہ صرف معاشیت کے لئے فائدہ ہوگا بلکہ کسانوں کی امدن کو کئی گناہ بڑھانے میں بھی کارگر ثابت ہوگا۔
چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ شاہنواز احمد شاہ کا کہنا ہے کہ ہالیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام ( ایچ اے ڈی پی ) کے تحت کسانوں کے لئے متعدد اسکیمیں در دس ہیں، انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر اور اور اس سے منسلک سیکٹرس میں آنے کے لئے کسانوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ، ہارٹیکلچر سے جڑے کسان اب انٹگریٹڈ فارمنگ کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں تاکہ وہ صرف ایک ذرائع پر منحصر نہ رہے ،شاہ نے کہا کہ محکمہ کسانوں کی آمدن کو بڑھانے کے لئے اسمارٹ اور انٹگریٹڈ فارمنگ کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ،انہوں نے کہا کہ کسان بھی خود کفیل بننے کے لئے اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں ،انہوں نے کہا کہ کسان، سیبوں کے ساتھ ساتھ ،جڑی بوٹیوں، پھول بانی ،شہد ، ڈیری ،ایرومیٹک رائس، و دیگر کئی فصلوں کی کاشتکاری میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔