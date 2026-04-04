ڈھواس-ساونی سڑک: ڈھواس-ساونی سڑک کا ایک حصہ منہدم، بحالی کا کام جاری
مقامی لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی سے مطالبہ کیا کہ کام میں تیزی لا کر جلد از جلد روڈ کو بحال کیا جائے۔
Published : April 4, 2026 at 7:08 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر ضلع رامبن میں مسلسل بارشوں کے باعث ڈلواس کے مقام پر ڈھواس-ساونی سڑک کا ایک حصہ منہدم ہو گیا جس کی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں سے مقامی لوگوں کا دیگر علاقوں سے براہِ راست رابطہ سے منقطع ہے۔ اس کے نتیجے میں علاقے کی بڑی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
متاثرہ مقام پر سڑک کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کام سست رفتاری سے جاری ہے اور اسے تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مقامی آبادی نے ضلع ترقیاتی کمشنر سے بات کی، جنہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ چند دنوں میں اسے بحال کر دیا جائے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی ڈرائیوروں، اسکولی بچوں اور دیگر افراد نے بتایا کہ سڑک کی بندش کے باعث تقریباً چار پنچایتوں پر مشتمل علاقہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، بالخصوص پی ایم جی ایس وائی سے مطالبہ کیا کہ کام میں تیزی لا کر جلد از جلد رابطہ بحال کیا جائے۔
اس حوالے سے پی ایم جی ایس وائی کی سپرنٹنڈنٹ انجینئر، بٹوت شیوانگی گپتا نے بتایا کہ یہ کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو سونپا گیا ہے، جو متاثرہ مقام پر حفاظتی دیوار کی تعمیر کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کام ڈبل شفٹ میں جاری ہے اور امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر سڑک اور رابطہ مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔
