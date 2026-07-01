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ڈل سے ولر تک کشمیر کی جھیلیں سکڑنے لگیں؛ ماحولیات، روزگار، سیاحت متاثر
آلودگی، تجاوزات، کائی کی بھرمار اور موسمیاتی تبدیلی سے کشمیر کی جھیلیں تیزی سے سکڑ رہی ہیں۔
Published : July 1, 2026 at 4:01 PM IST
سرینگر: زبروَن پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت و دلکش ڈل جھیل کے خاموش پانی کی سطح پر تیرتے نظر آ رہے لکڑی سے بنے 'شکارا' دیدہ زیب منظر بیاں کرتے ہیں، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا بھر کے کونے کونے سے سیاح وادی کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم جنوبی ایشیا کی مشہور ترین جھیلوں میں شمار ڈل جھیل کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے۔
تعمیراتی سرگرمیوں سے بڑھ رہی آلودگی، حیاتیاتی تنوع کے لیے خطرہ بننے والی غیر مقامی آبی جڑی بوٹیاں خاص کر کائی(Algae) ، اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث بڑھتی گرمی سے پانی کی سطح میں کمی، ڈل جھیل سمیت کشمیر کی دیگر جھیلوں کے مستقبل کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔
ڈل جھیل کو کائی وغیرہ سے صاف رکھنے کے لیے سرکاری ملازمین کو مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے۔ آلودہ پانی کی وجہ سے انہیں جلد پر الرجی سے بچنے کے لیے خاص احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود ڈل جھیل کی حالت علاقے کی کئی دوسری جھیلوں سے بہتر ہے، کیونکہ سرینگر میں واقع یہ ان چند جھیلوں میں شامل ہے جہاں مسلسل بحالی کا کام جاری ہے۔
سرکاری ملازم اور جڑی بوٹیاں صاف کرنے والے غلام رسول نے بتایا: "ہم ننگے ہاتھ پانی کو چھونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب کبھی ہاتھ سے صفائی کرنی پڑتی ہے تو دستانے ضرور پہنتے ہیں، کیونکہ بغیر دستانوں کے ہاتھوں پر فوراً الرجی ہو جاتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جھیل کو صاف رکھنا ناممکن سا لگتا ہے۔
غلام رسول کے مطابق: "گندے نالوں کا پانی سیدھا جھیل میں گرتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے آنے والے ندی نالے ڈائپرز، پلاسٹک اور دوسرے کچرے کو بھی اپنے ساتھ جھیل میں لے آتے ہیں۔"
کیا ہے ماہرین کی راے
ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، آلودگی اور بغیر منصوبہ بندی کے ہونے والی تعمیرات مل کر بھارت کی جھیلوں کو تیزی سے نقصان پہنچا رہی ہیں، جس کے اثرات نازک ماحولیاتی نظام، ماہی گیروں کی زندگی اور سیاحتی صنعت پر بھی پڑ رہے ہیں۔
گزشتہ سال مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق خطے کی 697 قدرتی جھیلوں میں سے 315 مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، جبکہ 1967 کے بعد 203 جھیلیں سکڑ گئی ہیں۔ اس سے پہلے موجود سینکڑوں جھیلیں اب کم گہرے دلدل، موسمی آبی ذخائر یا بعض مقامات پر زرعی زمین اور دیگر تعمیرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔
جھیلوں پر گھروں اور کھیتوں کا قبضہ
کشمیر کی جھیلیں ہمیشہ سے مقامی سرگرمیوں کا مرکز رہی ہیں۔ ڈل جھیل کی تیرتی منڈیاں آج بھی مشہور ہیں، جہاں سبزیوں سے لے کر یادگاری اشیاء تک فروخت کی جاتی ہیں۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں بے ترتیب بارش، دریاؤں سے آنے والی مٹی اور تجاوزات کے باعث جھیلیں مسلسل سکڑ رہی ہیں۔ اب جھیل کے اندر زرعی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور غیر قانونی طور تعمیر کیے گئے گھروں تک جانے والے لکڑی کے بنے لمبے پل عام طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔
فضا سے لی گئی تصاویر میں صاف نظر آتا ہے کہ جہاں کبھی جھیل تھی، وہاں اب کھیت اور مکانات ہیں۔ نئی بننے والی زرعی زمین پر مویشی چر رہے ہیں جبکہ قریب ہی روایتی ماہی گیر روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جھیلوں میں بغیر صفائی کے چھوڑا جانے والا گندا پانی آبی جڑی بوٹیوں خاص کر کائی کی تیزی سے افزائش کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ نائٹروجن، فاسفورس اور دیگر غذائی اجزا سے بھرپور ہوتا ہے۔ پلاسٹک اور دوسرے کچرے نے بھی جھیلوں کو آلودہ کر دیا ہے۔
ہر روز درجنوں کارکن ڈل جھیل سے جڑی بوٹیاں صاف کرتے ہیں، جبکہ جھیل کے مختلف حصوں میں ان کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کھدائی کرنے والی مشینیں اور دیگر بھاری آلات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
اگرچہ مقامی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ مزید فنڈز اور کام کی ضرورت ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 1997 میں قائم کی گئی لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی میں سول انجینئرز، سائنس دان، محکمہ جنگلات اور پولیس کے افسران شامل ہیں۔
کشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرنٹنڈنگ انجینئر مزمل احمد رفیقی نے کہا کہ سرینگر کی 75 فیصد سے زیادہ آبادی سیوریج ٹریٹمنٹ نظام سے منسلک ہے، لیکن باقی گھروں سے نکلنے والا گندا پانی جھیلوں کی آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔
موسمیاتی تبدیلی
دنیا کے گرم ترین برسوں کے دوران ہمالیائی خطہ عالمی اوسط کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ برف وقت سے پہلے پگھل رہی ہے، برف باری کم ہو رہی ہے اور شدید بارشوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جس سے دریاؤں اور جھیلوں میں آنے والے پانی کی مقدار اور وقت دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔
کاٹھمنڈو میں قائم انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے گلیشیئر ماہر شیر محمد کے مطابق، موسم کے بدلتے اور غیر یقینی رجحانات کی وجہ سے کبھی جھیلوں میں اچانک بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اور پھر خشک مہینوں میں طویل عرصے تک پانی کی شدید کمی رہتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے ذریعے جھیلوں میں آنے والی مٹی کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ ابتدا میں اس سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ قدرتی آبی ذخائر کم ہوتے جاتے ہیں، جو خشک موسم میں دریاؤں اور جھیلوں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔
کشمیر یونیورسٹی کے ماحولیاتی سائنس دان عرفان رشید کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے کشمیر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا: "اس نے ہماری معیشت کے ہر شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔"
ان کے مطابق حالیہ برسوں میں بے ترتیب اور انتہائی موسمی حالات کے باعث پن بجلی کی پیداوار، سیاحت اور کشمیر کے مشہور سیب اور زعفران کی کاشت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔
ماہی گیر سب سے زیادہ متاثر
سرینگر سے تقریباً 65 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ولر جھیل کے ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ "جھیل پہلے کے مقابلے میں زیادہ کم گہری ہو گئی ہے اور اس کی سطح پر جگہ جگہ نئی نباتات اگ آئی ہیں۔ اس کے آبی ذخیرے کے کئی حصوں پر درختوں کی شجرکاری ہو چکی ہے، کشتی چلانا مشکل ہو گیا ہے اور مچھلیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔"
45 سالہ ماہی گیر عبدالرشید نے بتایا کہ پہلے وہ روزانہ تقریباً ایک ہزار روپے کما لیتے تھے، لیکن اب پوری رات مچھلی پکڑنے کے بعد صرف 100 سے 200 روپے ہی ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "میرے بچپن سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔"
کشمیر کی دیگر جھیلوں کی طرح ولر جھیل بھی تجاوزات کی زد میں ہے، گزشتہ برسوں کے دوران زرعی اور رہائشی تجاوزات میں کافی اضافہ ہوا ہے جبکہ بغیر صاف کیے چھوڑا جانے والا گندا پانی اور کھیتوں سے بہہ کر آنے والا فضلہ جھیل کے پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ کئی مقامات پر پانی کی سطح سبز کائی سے پوری طرح سے ڈھکی ہوئی ہے۔
ماحولیاتی تحفظ کی تنظیم ویٹ لینڈز انٹرنیشنل کی 2007 کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق، گزشتہ ایک صدی کے دوران ولر جھیل کا رقبہ 45 فیصد تک کم ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ جھیل کی بگڑتی حالت وادی کشمیر میں سیلاب کے خطرات بھی بڑھا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں یہی جھیل دریائے جہلم کے اضافی پانی کو سنبھالنے والا سب سے بڑا قدرتی ذخیرہ تھی۔
ولر جھیل کے کئی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں کہ آنے والی نسلیں صرف ماہی گیری کے ذریعے اپنا گزر بسر کر سکیں گی۔ دہائیوں سے ولر جھیل میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے اور اہل و عیال کے لیے نان شبینہ کا انتظام کر رہے 55 سالہ بشیر احمد نے کہا کہ "پہلے ایک ناتجربہ کار نوجوان بھی چار کلوگرام تک مچھلی پکڑ لیتا تھا۔" انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا: "اب ایک ماہر ماہی گیر بھی بمشکل ایک کلوگرام مچھلی لے کر گھر واپس آتا ہے۔"
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