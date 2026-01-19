ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈل جھیل کے تحفظ پر سوال، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس ماحولیاتی معیار پر ناکام
رپورٹس کے مطابق STPsسے نکلنا وال پانی گرین ٹریبونل کے معیار کے برعکس پایا گیا ہے جس سے آبی حیات کا وجود خطرے میں ہے۔
Published : January 19, 2026 at 7:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): ڈل جھیل میں آبی حیات کے وجود پر مسلسل خطرہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ جھیل کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے قائم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس (ایس ٹی پیز) سے خارج ہونے والے پانی میں ایسے کیمیکلز پائے جا رہے ہیں جو نہ صرف آبی خوراک کے نظام بلکہ جھیل کی مجموعی ماحولیاتی صحت کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔
ایس ٹی پیز سے متعلق اعداد و شمار سے انکشاف ہوا ہے کہ صفائی کے عمل کے بعد بھی سیوریج کا پانی ماحولیاتی معیارات پر پوری طرح کھرا نہیں اتر رہا، جس کے باعث ڈل جھیل کی ماحولیاتی صحت مسلسل متاثر ہو رہی ہے۔ ڈل جھیل کے تحفظ کے لیے قائم جموں و کشمیر لیکس کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی (LCMA) کے ریسرچ اینڈ مانیٹرنگ ڈویژن کے مطابق جون 2025 سے ستمبر 2025 کے دوران حضرت بل (7.5 ایم ایل ڈی)، حبک (3.2 ایم ایل ڈی)، لام (4.5 ایم ایل ڈی)، براری نمبل (16.1 ایم ایل ڈی) اور نالہ امیر خان (5.4 ایم ایل ڈی) ایس ٹی پیز میں داخل ہونے اور خارج ہونے والے پانی کے معیار میں اگرچہ کچھ بہتری دیکھی گئی، تاہم کئی اہم اشاریے اب بھی مرکزی پولیوشن کنٹرول بورڈ اور نیشنل گرین ٹریبونل کے مقررہ معیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ (BOD) کی سطح خام پانی میں 98 سے 174 ملی گرام فی لیٹر تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ صفائی کے بعد بھی یہ مقدار 19 سے 61 ملی گرام فی لیٹر کے درمیان رہی۔ یہ سطح مرکزی پولیوشن کنٹرول بورڈ کی مقرر کردہ 10 ملی گرام فی لیٹر کی حد سے کہیں زیادہ ہے، جو ناکافی کیمیائی صفائی کی واضح نشاندہی کرتی ہے۔ اسی دوران خام سیوریج میں حل شدہ آکسیجن کی مقدار 2.4 سے 4.4 ملی گرام فی لیٹر تک ریکارڈ کی گئی۔
اعداد و شمار کے مطابق چند ایس ٹی پیز میں صفائی کے بعد بھی فیکل کولیفارم کی مقدار 650 سے 3700 ایم پی این فی 100 ملی لیٹر تک پائی گئی، جو نہ صرف ماحولیاتی توازن بلکہ صحت عامہ کے لیے بھی شدید خطرہ ہے، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں مقامی آبادی کے پینے کے پانی کا انحصار ڈل جھیل سے جڑے ذرائع پر ہے۔
ماہرین کے مطابق حل شدہ آکسیجن کی یہ سطح آبی حیات کے لیے ناکافی ہے۔ ڈیٹا میں امونیکل نائٹروجن، نائٹریٹ اور فاسفورس کی نمایاں موجودگی سامنے آئی ہے، جو ڈل جھیل میں جڑی بوٹیوں کی بے تحاشا افزائش کا سبب بن رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فاسفورس ڈل جھیل اور دیگر آبی ذخائر کی تباہی کی بڑی وجوہات میں شامل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پانی میں آکسیجن کی کمی اور مچھلیوں کی اموات جیسے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امونیکل نائٹروجن کی بلند مقدار آبی حیات، بالخصوص مچھلیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بائیو کیمیکل اور کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ میں اضافہ شدید نامیاتی اور زہریلی آلودگی کی علامت ہے، جو مچھلیوں کی تعداد میں کمی، ان کی ہلاکت اور بدبو کا باعث بن رہی ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بیشتر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس نیشنل گرین ٹریبونل کے مقررہ معیارات پر پورا نہیں اترتے، یہی وجہ ہے کہ ڈل جھیل، دریائے جہلم اور دیگر آبی ذخائر شدید ماحولیاتی بحران سے دوچار ہیں۔
جموں و کشمیر لیکس کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین منظور احمد قادری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ موجودہ ایس ٹی پیز نیشنل پولیوشن کنٹرول بورڈ (این پی سی بی) کے معیارات کے مطابق نو برس قبل قائم کیے گئے تھے اور ان کے ڈیزائن بھی انہی قواعد و ضوابط کے تحت تیار کیے گئے تھے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پلانٹس کا موجودہ معیار، ڈیزائن اور استعمال شدہ ٹیکنالوجی نیشنل گرین ٹریبونل کے تازہ قواعد و ضوابط سے مطابقت نہیں رکھتی۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ اب ان ایس ٹی پیز کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ براری نمبل اور نالہ امیر خان کے ایس ٹی پیز اس وقت اپ گریڈیشن کے تعمیری مرحلے میں ہیں۔ محکمہ یو ای ڈی اور دہلی کی ایک نجی فرم کے اشتراک سے ان پلانٹس کو نیشنل گرین ٹریبونل کے قواعد کے مطابق جدید بنایا جا رہا ہے۔
باقی تین ایس ٹی پیز - لام، حبک اور حضرت بل - کو گپت گنگا میں قائم 30 ایم ایل ڈی کے نئے ایس ٹی پیز کے ساتھ جوڑا جائے گا، جس کے بعد یہ پرانے پلانٹس ابتدائی ٹریٹمنٹ یونٹس کے طور پر کام کریں گے۔ اس کے بعد خارج ہونے والا پانی نیشنل گرین ٹریبونل کے مقررہ معیارات کے مطابق ہوگا۔
وائس چیئرمین ایل سی ایم اے نے مزید بتایا کہ نئے ایس ٹی پیز کی تکمیل اور انضمام کا عمل رواں برس کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد تمام متعلقہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کا معیار نیشنل گرین ٹریبونل کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا۔
