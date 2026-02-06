ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بجٹ سے ڈیلی ویجرز، آنگن واڑی ورکرز مایوس
بجٹ نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے/آنگن واڑی ورکرز کو مایوس کر دیا۔ ورکرز ریگولرائزیشن اور کم از کم اجرت میں اضافےکے منتظر تھے۔
Published : February 6, 2026 at 3:20 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی دوسری بجٹ تقریر کی۔ انھوں نے یونین ٹیریٹری کے لیے ایک لاکھ 13 ہزار 767 کروڑ روپے کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کیا۔ لیکن اس بجٹ سے ہزاروں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور آنگن واڑی کارکنان کو مایوسی ہاتھ لگی۔ ڈیلی ویجرز، آنگن واڑی ورکرز ماہانہ اعزازیہ میں اضافہ اور ریگولرائزیشن کے وعدے کی تکمیل کے منتظر تھے۔
عمر نے اپنی تقریر میں ان کارکنوں کی طرف سے جموں و کشمیر کے لیے دی گئی عوامی خدمات کی اعتراف کیا لیکن ان کے دیرینہ مطالبات کے لیے کسی اقدام کا اعلان نہیں کیا۔
پچھلے سال کے بجٹ اجلاس میں، وزیر اعلیٰ نے بیوروکریٹس کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا جو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں یومیہ اجرت، ایڈہاک اور غیر مستقل مزدوروں کو باقاعدہ بنانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا تھا، "کمیٹی یومیہ اجرت والوں کی کل تعداد، مالیاتی پہلو اور قانونی پہلو پر ایک فریم ورک پر کام کرے گی اور چھ ماہ کے اندر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اگلے بجٹ میں ان کے لیے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔"
چیف سکریٹری اتل دلو کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے سربراہ ہیں اس میں سی ایم آفس میں ایڈیشنل چیف سکریٹری دھیرج گپتا، فنانس سکریٹری، اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اور محکمہ قانون کے سکریٹریز شامل ہیں۔
تاہم، وزیراعلیٰ نے ڈیلی ویجرز، آنگن واڑی ورکرز کی ریگولرائزیشن کے لیے کسی پالیسی کا اعلان نہیں کیا لیکن کہا کہ ان کی حکومت ان کی عوامی خدمت کے لیے منصفانہ اور انسانی حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر، آنے والے عرصے میں ریگولرائزیشن کے لیے ایک منظم اور مرحلہ وار روڈ میپ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال عوامی خدمت کے لیے وقف کیے ہیں، انہیں قانون اور مالیاتی ذمہ داری کے دائرے میں وقار، تحفظ اور مستحکم مستقبل دیا جائے۔"
اپنے ریگولرائزیشن کے اعلان کا بے تابی سے انتظار کر رہے 61000 یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور دیگر ورکرز نے وزیر اعلیٰ کی تقریر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے "مبہم" قرار دیا۔
ڈیلی ویجرز یونین آف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے صدر اور ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن سجاد پرے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، وزیر اعلیٰ کا اعلان مبہم ہے کیونکہ اس میں اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات اور ہماری سروس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ٹائم لائن کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے بھی سابقہ حکومتوں کا طریقہ اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 59 محکموں کے 61000 یومیہ اجرت والے حکومت سے مایوس ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بار پھر کچھ نہیں دیا۔
اسی طرح، آنگن واڑی ورکروں اور غیر مستقل مزدوروں نے کہا کہ حکومت نے ان کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافہ کے بار بار کی درخواستوں پر توجہ نہیں دی۔
جموں و کشمیر میں 59000 آنگن واڑی ورکروں اور غیر مستقل مزدوروں کی نمائندگی کرنے والی حنیفہ میر نے بجٹ سے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "ہم کم از کم اجرت ایکٹ کے نفاذ یا یونین ٹیریٹری کے حصہ سے اعزازیہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
ہر آنگن واڑی ورکر کو ماہانہ 5001 روپے ادا کیے جاتے ہیں، جس میں سے 4500 روپے مرکز کا حصہ ہے اور 600 یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنگن واڑی ورکرز کے لیے مرکز کا حصہ 2250 روپے اور یو ٹی کے حصہ سے 300 روپے ہے۔
"اگر حکومت کم از کم اجرت کے قانون کو نافذ نہیں کرتی ہے تو ہم یو ٹی کے حصے میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پڈوچیری اور دیگر ریاستیں 20000 سے 25000 روپے ماہانہ اعزازیہ ادا کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے مزدوروں کے لئے ریاست یا یونین ٹیریٹری کے حصے میں اضافہ کیا ہے۔
آنگن واڑی کارکنوں کے مطابق، جموں و کشمیر واحد مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہے جو انہیں سب سے کم اجرت ادا کرتا ہے جبکہ 24 ریاستیں اور یونین ٹیریٹری 7000 سے 13000 روپے کے درمیان اعزازیہ ادا کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اعزازیہ میں ریاست کا حصہ بڑھایا ہے۔
وزیراعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت ان کے ماہانہ اعزازیہ کے بروقت اجراء میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اعزازیہ گزشتہ سال اکتوبر سے ادا نہیں کیا گیا اور ہمارے 100 روپے کی مراعات بھی گزشتہ سال اگست سے ادا نہیں کی گئیں۔
وزیراعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس محکمہ ریونیو کے لمبرداروں اور چوکیداروں کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، جنہیں بالترتیب 1501 روپے، 1500 روپے ماہانہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ ان کے اعزازیہ میں اپریل 2016 میں پی ڈی پی-بی جے پی اتحادی حکومت کے دوران نظر ثانی کی گئی تھی جسے 751 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے ماہانہ کر دیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: