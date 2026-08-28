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سرینگر ڈیلی ویجرس کی قیادت کا پریس کانفرنس میں احتجاج کرنے کا اعلان
سجاد احمد پرے نے کہا کہ، انتخابی منشور میں درج ڈیلی ویجرس کی مستقلی اورپرانےپینشن کی بحالی کےوعدے کو لیکر این سی کوووٹ دیا تھا۔
Published : August 28, 2026 at 7:40 AM IST
سرینگر(جاوید ڈار) : سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جموں و کشمیر کیجول ڈیلی ویجرس فورم سجاد احمد پرے نے کہا کہ 11 مارچ 2025 کو ایوان اسمبلی میں مستقلی کیلئے روڈ میپ مرتب کرنے کے لیے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ور 6 ماہ کے اندر اندر رپورٹ وسفارشات پیش کرنے کے ہدایات بھی دی گئی تھی۔ اور اسکے بعد وزیر اعلی نے ایوان اسمبلی میں یقین دہانی کرائی کہ ہم مستقلی کا سلسلہ اسی مالی سال سے شروع کرینگے مگر 17 ماہ گزرنے کے باوجود بھی رپورٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔
صدر موصوف نے سوالیہ انداز میں سرکار سے پوچھتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کےساڑھے چار لاکھ ملازمین،3لاکھ پینشنرس،61 ہزار ڈیلی ویجرس اور انکے ساتھ وابسطہ افراد خانہ جو کہ 40 لاکھ پر مشتمل ہیں نے آپکے انتخابی منشور میں درج ڈیلی ویجرس کی مستقلی اور پرانے پینشن کی بحالی کے وعدے کو لیکر ووٹ دیا تھا ۔
انہوں نے کہا سرکار اور نیشنل کانفرنس کی قیادت سے ہمارا سوال ہے کہ 1996 میں جن ڈیلی ویجرس اور عام لوگوں نے نامساعد حالات کے دوران اپنی جان کی قیمت پر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا اور انکے جھنڈا کو بلند کیا ،ان میں کچھ ممبر اسمبلی بھی بنے اور کابینہ وزراء بھی رہے مگر ان جانباز ڈیلی ویجرس کی کیا خطا ہے، کس چیز کی سزا انکو یہ سرکار دے رہی ہیں کہ وہ مستقل ہونے کے بجائے آج اپنی زندگی کا قیمتی وقت 30 برس عوام و سرکار کی خدمت میں دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ سبکدوش ہوکر گھر لوٹ رہے ہیں گھر اور عوام کے طعنے سننے کے بعد اپنی زندگی پر پچھتا رہے ہیں ۔
اور آپکو اکثریت میں لانے کیلئے اہم رول ادا کرنے والے ملازمین کے حق میں بھی بجلی فیس کا اضافہ کر رہے ہیں، ہم کو ووٹ دینے کا صلہ مل رہا ہے یا سزا اور یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں ڈیلی ویجرس 9000 میں زندہ رہنے کیلئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرینگے، بزرگ والدین کی دوائی کا خرچہ برداشت کرینگے ، بچوں کی سکول کی فیس ادا کرینگے، سماجی زندگی بسر کر ینگے یا آپکے سمارٹ میٹر کی اضافی بجلی فیس ادا کرینگے ۔
انہوں نے کہا کہ اس قوم کا پسماندہ اور سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ذلت کی زندگی گزرنے والا ظلم و ستم اور ناانصافی کا شکار ہے ۔جموں و کشمیر کیجول ڈیلی ویجرس فورم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم و ستم،نا انصافی اور وعدہ خلافی کے خلاف ایک بار پھر سے منظم اور فیصلہ کن جدوجہد کا اعلان کیا جائے پہلے مرحلے میں 1 ستمبر کو ڈیلی ویجرس کی قیادت پرامن احتجاج بلند کریگی اور سرکار کو کئے گے وعدے یاد دلائینگے۔
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صدر موصوف نے وزیر اعلی سے اپیل کی کہ وہ الیکشن منشور اور بحثیت وزیر اعلی کے کئے گئے وعدے کو پورا کرے ۔انہوں نے تمام ڈیلی ویجرس جو کہ مختلف ناموں کے تحت مختلف محکموں میں تعینات ہیں سے اپیل کی کہ وہ کمربستہ ہو کر احتجاج بھوک ہڑتال اور کام چھوڑ ہڑتال کی تیاری شروع کرے۔