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سرینگر میں ڈیلی ویجرز کا احتجاج
یومیہ اجرت پر کام کر رہے ڈیلی ویجرز نے مستقل ملازمت کی مانگ دہراتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 1, 2026 at 6:42 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں و کشمیر کیژول ڈیلی ویجرز فورم (JKCDF) کے اراکین نے منگل کو سرینگر کے پریس انکلیو میں احتجاج کرتے ہوئے مستقل ملازمتوں کی مانگ دہرائی۔ احتجاج میں شامل ڈیلی ویجرز نے پلے کارڈس اٹھا رکھے تھے جن "پر ہمارے ساتھ انصاف کرو" کے نعرے درج تھے۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے فورم کے صدر سجاد احمد پرے نے کہا کہ "ملازمتوں کی مستقلی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کو اپنے وعدے کے مطابق رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔" انہوں نے کہا: "حکومت کو اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مسائل حل کرنے چاہئیں۔ حکومت نے ملازمتوں کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین، ڈیلی ویجرز، کی جدوجہد اور مشکلات کو اجاگر کرنے والی 16 منٹ کی ایک فلم آج دوپہر سرینگر کے ٹیگور ہال میں جاری کی جائے گی۔" پرے نے 10 ستمبر کو سرینگر کے ایس کے پارک میں احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا۔
انہوں نے کہا: "جب تک حکومت یومیہ اجرت پر کام کر رہے مزدوروں کے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کو پورا نہیں کرتی، ہم اپنی پُرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔‘‘
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