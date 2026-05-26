ڈیلی ویجرس کے مسائل نظر انداز، نیشنل کانفرنس نے وعدے بھلا دیے: علی محمد ریشی
Published : May 26, 2026 at 11:50 AM IST
ترال: سماجی کارکن علی محمد ریشی نے جموں و کشمیر میں ڈیلی ویجرس کے مسائل کو نظر انداز کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے انتخابات سے قبل ڈیلی ویجرس کی مستقلی کے وعدوں پر ووٹ حاصل کیے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد ان مسائل کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہی ڈیلی ویجرس مختلف سرکاری محکموں میں بنیادی خدمات انجام دے رہے ہیں اور حکومت کا نظام انہی کے کندھوں پر چل رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی مستقلی اور مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔
علی محمد ریشی نے کہا کہ طویل عرصے سے ڈیلی ویجرس کو مستقل نہ کیے جانے کے باعث ہزاروں خاندان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور کئی گھروں میں فاقہ کشی جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عید کے موقع پر حکومت ان ملازمین کی مستقلی کا اعلان کرتی تو ان خاندانوں کے لیے یہ حقیقی خوشی کا سبب بنتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں تقریباً 60 ہزار ڈیلی ویجرس مختلف سرکاری محکموں، خصوصاً محکمہ صحت، محکمہ بجلی اور دیگر عوامی خدمات کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، مگر انہیں صرف 9 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دی جا رہی ہے، جس سے موجودہ مہنگائی میں اپنے خاندان کا گزارہ کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔
علی محمد ریشی نے یاد دلایا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں ڈیلی ویجرس کی ریگولرائزیشن کا واضح وعدہ کیا تھا، لیکن حکومت بننے کے بعد اس سلسلے میں اب تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔