ڈیڈی کنال دچھنی پورہ کی شاہ رگ، مگر پانی ندارد، نہر کو ریچارج کرنے کی مانگ
رکن اسمبلی بشیر احمد ویری نے ڈیڈی کنال کی مرمت اور بحالی کے لیے 120 کروڑ روپے واگزار کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : March 6, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) اننت ناگ میں واقع ڈیڈی کنال جنوبی کشمیر کی ایک اہم آبپاشی نہر ہے جو علاقے میں زراعت اور باغبانی کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں یہ نہر شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے جس کے باعث مقامی کسانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
یہ نہر لدر ندی سے پانی حاصل کرتی ہے اور تقریباً 19 کلو میٹر طویل ہے۔ ڈیڈی کنال کے ذریعے اننت ناگ کے مختلف دیہات کی زرعی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اندازاً یہ نہر تقریباً 8 ہزار ایکڑ زرعی اراضی کو آبپاشی فراہم کرتی ہے، جس میں کھرم، سرہامہ ،نوشہرہ ،شالگام، سرہامہ، سخرس، ودائی ، داری گنڈ،سریگفوارہ، مرہامہ ،ڈوڈو ،واگہامہ اور دیگر کئی ملحقہ دیہات شامل ہیں۔ اس وسیع رقبے کی وجہ سے یہ نہر مقامی زراعت کے لیے ایک اہم شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر دھان کی کاشت، باغبانی اور سبزیوں کی پیداوار کے لیے۔
تاہم کئی برسوں سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث نہر کی حالت ابتر ہو چکی ہے۔ مختلف مقامات پر نہر کے کنارے کمزور ہو گئے ہیں، جگہ جگہ رساؤ پیدا ہو چکا ہے اور نہر میں گاد جمع ہونے سے اس کی پانی لے جانے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں آخری سرے کے دیہات تک پانی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے اور کسانوں کو زرعی موسم کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وہیں آج کے سیزن خے دوران میوہ باغات میں دواپاشی شروع ہوچکی ہے لیکن نہر میں پانی نہ ہونے کے سبب درجنوں دیہات کے کسانوں کا مشکلات کا سامنا ہے ،نہر بلکل خشک ہے ،لوگ دواپاشی کے لئے ٹینکرز میں پانی لانے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس پر انہیں کافی خرچہ لگتا ہے ،وہیں ڈیڈی کنال کے متصل آبادی خاص کر پہاڑی علاقوں میں مقیم قبائلی و بکروالوں کو مویشیوں کے لئے پینے کے پانی کی سخت قلت پیدا ہوگئی ہے
حال ہی میں جموں و کشمیر اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے رکن اسمبلی بشیر احمد ویری نے ڈیڈی کنال کی مرمت اور بحالی کے لیے 120 کروڑ روپے واگزار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رقم سے نہر کی مکمل مرمت، کناروں کو مضبوط بنانے، گاد کی صفائی اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کا کام کیا جا سکتا ہے۔تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی نئی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے ۔
ماہرین اور مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈیڈی کنال کی بحالی نہایت ضروری ہے کیونکہ ہزاروں کسان اپنی زمینوں کی آبپاشی کے لیے اسی نہر پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر اس نہر کی بروقت مرمت اور جدید کاری کی جائے تو نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ علاقے کی دیہی معیشت کو بھی مضبوطی ملے گی۔ اس لیے مقامی عوام اور کسان حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈیڈی کنال کی فوری مرمت اور بحالی کے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ اہم آبپاشی نظام دوبارہ موثر انداز میں کام کر سکے۔وہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ڈیڈی کنال میں جلد از جلد پانی چھوڑا جائے تاکہ کسانوں کو دواپاشی کرنے میں دقتیں نہ پیش آئیں ۔
سریگفوارہ بجبہاڑہ کے، ایم ایل اے ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈی کنال دچھنی پورہ علاقہ کی شاہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم بدقسمتی سے ماضی میں سیاسی لیڈران نے اس اہم منصوبے کو صرف سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جبکہ اس کی عملی مرمت اور بحالی پر خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیڈی کنال منصوبہ تقریباً 126 کروڑ روپے کا تھا اور سنہ 2009 تک اس پر قریب 76 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، لیکن موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مرمت اور بحالی پر اتنی بڑی رقم صرف کی گئی ہو۔
ڈاکٹر ویری نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ڈیڈی کنال کی بحالی ہے کیونکہ اس نہر سے ہزاروں کسانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ان پر اعتماد کرکے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے حلقہ انتخاب کے عوامی مسائل حل کیے جائیں، جن میں دیگر بنیادی ضروریات کے ساتھ ڈیڈی کنال کی مرمت بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں برس پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے، جس کے باعث موجودہ حالات میں دور دراز علاقوں تک پانی کی فراہمی ممکن نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔