نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت وسطی کشمیر میں سائکلنگ ریس منعقد
سائکلنگ ایکسپیڈیشن کا انعقاد 62بٹالین آر آر نے کیا تھا جس میں 30 سے زائد سائیکلسٹوں نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 16, 2026 at 5:50 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت 62 آر آر کی جانب سے وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیروہ علاقے میں ایک سائیکلنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 30 سے زائد سائیکلسٹوں نے شرکت کی۔
سائیکلنگ مقابلے کا آغاز تحصیل دفتر بیروہ سے کیا گیا جہاں فوجی و سول حکام نے جھنڈی دکھا کر مقابلے میں شریک طالب علم سائکلسٹوں کو روانہ کیا۔ شائقین کی خاصی تعداد نے راستے بھر میں سائیکلسٹوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مقابلہ آروہ پٹرول پمپ پر اختتام پذیر ہوا جہاں گورنمنٹ ہائی اسکول کے سائکلسٹوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کر کے ٹرافی اپنے نام کی، جبکہ تیسری پوزیشن ایک نجی اسکول نے حاصل کی۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے میجر منوج نے وادی کے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کا پیغام دیا اور کہا کہ "ہمارا بنیادی مقصد بھارت کو منشیات سے پاک بنانا اور نوجوان نسل کو اس بدعت سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسل کو اس بدعت سے بچایا جا سکے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور انہیں کھیلوں کی طرف مائل کرنا اسی کی ایک کڑی ہے۔
مقابلے میں شریک سائیکلسٹوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت منعقدہ اس سائیکلنگ مہم میں شرکت کرکے انہیں بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پیغام دیگر طلبہ اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات جیسی بدعت سے دور رہیں، کیونکہ منشیات انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔
سماجی کارکن، مزمل محمود، نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ’’نشہ مکت بھارت ابھیان‘‘ اور ’’100 روزہ نشہ مکت یو ٹی جے اینڈ کے مہم‘‘ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات اور دیگر تباہ کن سرگرمیوں سے دور رہیں کیونکہ یہ نہ صرف انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہیں بلکہ معاشرے کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔
بی ایم او بیروہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے طور پر ایک میڈیکل ٹیم بمع ایمبولینس بھی تعینات کی گئی تھی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ اس موقع پر راشٹریہ رائفلز کی جانب سے شرکاء کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جبکہ کامیاب کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔
