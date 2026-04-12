سرینگر: سائبر کرائم کے خلاف بیداری کم انٹریکشن ورکشاپ کا انعقاد
ڈی وائی ایس پی عاشق حسین ملک نے کہا کہ جانکاری اور بیداری ہی سائبر کرائم سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔
Published : April 12, 2026 at 10:16 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) سائبر کرائم آگاہی اور میڈیا نمائندگان کے ساتھ ایک انٹریکشن ورکشاپ پولیس اسٹیشن سائبر کرائم انویسٹیگیشن سینٹر فار ایکسیلینس (CICE)، سرینگر میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مختلف میڈیا اداروں نے شرکت کی۔
سیشن کے دوران ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی وائی ایس پی) عاشق حسین ملک نے سائبر کرائم آگاہی پر ایک مفصل اور معلوماتی خطاب کیا، جس میں انہوں نے سائبر جرائم کی نشاندہی، روک تھام اور آن لائن خطرات کے وسیع تر اثرات پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ جانکاری اور بیداری ہی سائبر کرائم سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فون کال اور میسجز کے ذریعہ کبھی دہشت زدہ کر کے تو کبھی لالچ دے کر سائبر فراڈ کا شکار بنایا جا تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، ملازمت یا کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بہت زیادہ پُرکشش آفر ملے تو فوراً الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے۔ ایسے میں چوکنا رہنے اور غیر مصدقہ لنکس پر کلک کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔
یہ ورکشاپ انسپکٹر عارف احمد، انسپکٹر ناصر کرمانی اور انسپکٹر ارشد مصطفیٰ کی موجودگی میں منعقد کی گئی۔
میڈیا نمائندگان کے ساتھ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آگاہی پیغامات کو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ سائبر جرائم اور منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے کو کم کیا جا سکے۔
ج بکہ اس دوران ڈی ایس پی سائیبر کرائم نے لوگوں ان فراڈ افراد سے ہوشیار رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی کال یا مسیج آئے تو سائیبر کرائم برانچ آپ کو ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں اس واقعات کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1930 جاری کیا جس پر اس نوعیت کی شکات درج کرائی جا سکتی ہے۔
