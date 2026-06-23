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سائبر پولیس اسٹیشن رامبن نے ساڑھے چھ لاکھ روپے مالیت کے پینتیس گمشدہ موبائل فونز کو بازیافت کیا، صحیح مالکان کو کیا حوالے
سائبر پولیس اسٹیشن نے ضلع بھر سے موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر ان موبائل فونز کا سراغ لگایا۔
Published : June 23, 2026 at 9:48 AM IST
رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال ): رامبن پولیس نے سائبر پولیسنگ کے میدان میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریباً 6.5 لاکھ روپے مالیت کے 35 گمشدہ موبائل فون برآمد کرکے ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ایس پی رامبن، مجیب الرحمان نے بتایا کہ سائبر پولیس اسٹیشن نے ضلع بھر سے موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر ان موبائل فونز کا سراغ لگایا۔
جدید سائبر ٹریکنگ ٹولز اور تکنیکی تحقیقاتی طریقوں کی مدد سے پولیس نے کامیابی کے ساتھ ان ہینڈ سیٹس کو تلاش کرکے برآمد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ضروری تصدیقی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد برآمد شدہ موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔
فونز کی واپسی کی بہت کم امید تھی
ایڈیشنل ایس پی نے سائبر پولیس ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کی فوری اطلاع متعلقہ پولیس تھانے یا سائبر پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی کے ذریعے ان کی بازیابی ممکن بنائی جا سکے۔ موبائل فون واپس حاصل کرنے والے شہریوں نے رامبن پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اپنے فونز کی واپسی کی بہت کم امید تھی۔
عوام کو محتاط اور چوکس رہنے کا مشورہ
اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی مجیب الرحمان نے شہریوں کے ڈیجیٹل اثاثوں کے تحفظ میں سائبر پولیسنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے عوام کو موبائل فونز اور آن لائن سروسز کے استعمال کے دوران محتاط اور چوکس رہنے کا مشورہ بھی دیا۔
ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال
اس کامیاب کارروائی کو مقامی لوگوں کی جانب سے بھرپور سراہا جا رہا ہے اور اسے عوامی اعتماد کے فروغ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔