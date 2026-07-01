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سائبر فراڈ میں استعمال ہونے والے 'مول اکاؤنٹس' کے خلاف سوپور پولیس سخت کارروائی
سوپور پولیس نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہاکہ کسی بھی شخص کو اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دینا ایک سنگین جرم ہے۔
Published : July 1, 2026 at 6:00 PM IST
سوپور: سائبر جرائم اور آن لائن مالیاتی فراڈ کی روک تھام کے لیے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے سائبر پولیس اسٹیشن سوپور نے "مول اکاؤنٹس" چلانے اور ان کے ذریعے سائبر فراڈ میں سہولت فراہم کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مول اکاؤنٹ ایسا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے سائبر مجرم دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم وصول کرنے، منتقل کرنے یا نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اکاؤنٹس سرمایہ کاری کے فراڈ، ڈیجیٹل گرفتاری کے نام پر دھوکہ دہی، او ٹی پی فراڈ، یو پی آئی فراڈ، جعلی ملازمتوں کے فراڈ، فشنگ اور دیگر سائبر جرائم میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اصل مجرموں کی شناخت چھپائی جا سکے۔
پولیس کے مطابق اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس نیٹ ورک سے وابستہ تمام افراد کی شناخت کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کے لین دین کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے۔ سوپور پولیس نے عوام کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنا بینک اکاؤنٹ، اے ٹی ایم کارڈ، چیک بک، انٹرنیٹ یا موبائل بینکنگ، یو پی آئی آئی ڈی، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، او ٹی پی، پن، پاس ورڈ یا دیگر بینکنگ معلومات استعمال کرنے کی اجازت دینا ایک سنگین جرم ہے، جس پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔
پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کمیشن، آسان آمدنی یا کسی بھی لالچ میں آکر اپنے بینک اکاؤنٹس یا ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولیات کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ اس طرح وہ غیر ارادی طور پر بھی سائبر جرائم میں شریک تصور کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے سائبر فراڈ یا مشتبہ مالی لین دین کی صورت میں عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر قومی سائبر کرائم ہیلپ لائن 1930 پر اطلاع دیں یا قریبی سائبر پولیس اسٹیشن یا مقامی پولیس سے رابطہ کریں۔
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سوپور پولیس نے واضح کیا کہ سائبر جرائم میں ملوث افراد اور ان کی معاونت کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی تاکہ عوام کو مالیاتی جرائم سے محفوظ رکھا جا سکے۔