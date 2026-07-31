ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں واٹس ایپ ویڈیو کالز کے ذریعہ سائبر بلیک میلنگ، عوام میں تشویش
سائبر کرائم برانچ نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم نمبروں سے آنے والی واٹس ایپ ویڈیو کالز موصول کرنے سے گریز کریں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 7:38 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کئی ہفتوں سے سائبر بلیک میلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات نے عوام میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ متعدد افراد نے شکایت کی ہے کہ انہیں نامعلوم نمبروں سے واٹس ایپ پر ویڈیو کالز موصول ہو رہی ہیں، جن میں فحش اور عریاں مواد دکھا کر بعد میں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔
متاثرین کے مطابق نامعلوم افراد واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا کر فوراً فحش یا عریاں مناظر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی متاثرہ شخص کال منقطع کرتا ہے، اسے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوتے ہیں جن میں رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بلیک میلرز دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کال کے دوران اسکرین شاٹس یا اسکرین ریکارڈنگ محفوظ کر لی ہے اور اگر رقم ادا نہ کی گئی تو وہ یہ تصاویر یا ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔
ایک متاثرہ شخص جس نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ،نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دو روز قبل اسے ایک نامعلوم واٹس ایپ نمبر سے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا، کال اٹھاتے ہی میں حیران رہ گیا کیونکہ دوسری جانب موجود شخص نے فوراً فحش مواد دکھانا شروع کر دیا۔ میں اکیلا متاثرہ شخص نہیں ہوں بلکہ ضلع اننت ناگ میں کئی دیگر افراد کو بھی اسی نوعیت کی کالز موصول ہوئی ہیں، جن کے ذریعے انہیں ہراساں اور بلیک میل کیا گیا ہے۔
دیگر متاثرین نے بھی بتایا کہ کال کرنے والا اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے اور جان بوجھ کر عریاں مناظر دکھاتا ہے، جس کے بعد کال ختم ہونے پر ان سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ متاثرین کے مطابق، بلیک میلرز کہتے ہیں کہ اگر مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ کال سے متعلق تصاویر یا ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں گے۔
متاثرہ افراد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نامعلوم نمبروں سے آنے والی واٹس ایپ ویڈیو کالز ہرگز نہ اٹھائیں تاکہ اس قسم کی سائبر بلیک میلنگ سے محفوظ رہا جا سکے۔
وہیں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سائبر کرائم کے ایک اہلکار نے بھی عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم نمبروں سے آنے والی واٹس ایپ ویڈیو کالز موصول کرنے سے گریز کریں کیونکہ شرپسند عناصر اسی طریقے سے لوگوں کو ہراساں اور بلیک میل کر رہے ہیں۔
اہلکار نے مزید کہا کہ اگر کسی شخص کو اس نوعیت کی کال موصول ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر متعلقہ نمبر کو بلاک کریں اور قریبی پولیس اسٹیشن یا سائبر پولیس میں شکایت درج کرائے تاکہ ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: