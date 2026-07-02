ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بچوں کی فلم بندی یا انٹریوز سے متعلق ایڈوائزری جاری
جاریکی گئی ایڈوائزری ایک حالیہ واقعے کے بعد سامنے آئی جس میں اسکول جانےوالے بچے کا اسکول کے احاطے کے باہر انٹرویو کیا گیا تھا۔
Published : July 2, 2026 at 10:38 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (سی ڈبلیو سی) سرینگر نے جمعرات کو ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں بچوں کے انٹرویو، فلم بندی اور ایسی ویڈیوز کو پھیلانے پر پابندی عائد کی گئی ہے جس سے ان کی زاتی زندگی ،وقار، حفاظت یا مجموعی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
جاری کی گئی ایڈوائزری ایک حالیہ واقعے کے بعد سامنے آئی ۔جس میں اسکول جانے والے بچے کا اسکول کے احاطے کے باہر انٹرویو کیا گیا تھا اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائر کیاگیا تھا، جس سے بچے کو عوامی جانچ پڑتال اور ممکنہ نفسیاتی، جذباتی اور سماجی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
چلڈ ویلفئیر کمیٹی نے کہا کہ 18 برس سے کم عمر کے کسی بھی بچے کا انٹرویو، فلم بندی یا ریکارڈنگ اس انداز میں نہیں کی جانی چاہیے جس سے بچے کے مفادات کی خلاف ورزی ہو۔ ایڈوائزری میں ہدایت دی گئی ہے کہ میڈیا نمائندوں صحافی، ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والے، بلاگرز سے کہا گیا ہے کہ وہ عوام والدین یا سرپرستوں اور متعلقہ اسکول حکام کی پیشگی اجازت کے بغیر تعلیمی اداروں میں یا اس کے آس پاس اسکول جانے والے بچوں سے رابطہ یا انٹرویو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کو سیاسی، متنازعہ، قانونی یا دیگر حساس مسائل پر تبصرہ کرنے کی ترغیب نہیں دی جانی چاہیے جو انہیں عوامی تنقید، آن لائن بدسلوکی یا جذباتی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں ۔اس کے علاوہ، یہ کسی بچے کی تصویر، ویڈیو یا انٹرویو کی اشاعت یا پھیلانے پر پابندی لگاتا ہے اگر اس سے بچے کے حقوق، رازداری، وقار، حفاظت یا فلاح و بہبود کو نقصان پہنچانے کا امکان ہو۔
تعلیمی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ طلباء، والدین اور عملے کو میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لئے حساس بنائیں، اور بچوں کی کسی بھی غیر مجاز میڈیا سے بات کرنے کی اطلاع فوری طور پر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں۔سی ڈبلیو سی نے خبردار کیا کہ بچوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کو متاثر کرنے والی خلاف ورزیوں کو قانونی کارروائی کے لیے سائبر پولیس یا دیگر مجاز حکام کو بھیجا جا سکتا ہے۔ جس میں قابل اعتراض آن لائن مواد کو ہٹانا بھی شامل ہے ۔
قابل ذکر ہے کہ حال میں گرمائی تعطیلات نہ کئے جانے سے حوالے سے سرینگر کے ایک نجی اسکول کے طالب علم نے جموں وکشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے متعلق کچھ غلط الفاط استعمال کیا۔جس کے بعد سوشل میڈیا پر طالب علم کے غلط ردعمل پر کافی بحث چھڑ گئی ہے۔سماجی ،مذہبی اور تعلیمی ماہرین طالب علم کی جانب سے دئیے گئے ردعمل پر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں ۔وہیں وہ بچوں کی تربیت، اسکول انتظامیہ اور والدین کی تربیت پر کئی سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔
ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا ہے کہ بچہ اپنے الفاظ کے نتائج کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا لیکن کسی بھی موضوع پر بات کرنے یا رائے دیتے وقت بچوں کے پاس بالغ فرد ہونا ضروری ہے۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ احترام، نظم و ضبط اور تہذیب کے ساتھ رائے کا اظہار کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ اس سے بھی زیادہ مایوس کن کچھ نام نہاد صحافیوں کا رجحان ہے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینے کے بجائے اس طرح کے ویڈیوز کو سنسنی خیز بنا دیتے ہں۔ بچوں کو کبھی بھی نفرت پھیلانے یا وائرل شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
نیشنل کانفرنس کی ترجمان افرا جان نے اس حوالے سے اپنے ایک ٹیوٹ میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے والدین پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں متفق نہیں ہوں۔ ہم سب نے اجتماعی طور پر بچوں کو سکھایا ہے کہ خواتین سیاستدانوں کی بے عزتی اور تذلیل کیسے کی جاتی ہے اور بچے تیزی سے سیکھتے ہیں۔ ہم حیران کیوں ہیں۔
سنئیر صحافی یوسف جمیل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ اسکولی لڑکےکی طرف سے دئیے گئے ریمارکس جو اس کی ماں بننے کے لیے کافی عمر کے فرد پر کیے گئے تھ۔ بنیادی پرورش اور سماجی اقدار میں ایک پریشان کن کوتاہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لفظی طور پر عوامی ڈومین میں اپ لوڈ کرنے کا فیصلہ بھی اتنا ہی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ عمل صرف بچے کی بد سلوکی کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے۔ یہ رپورٹر کے اپنے پیشہ ورانہ دیوالیہ پن کو بے نقاب کرتا ہے، صحافت کو ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے بجائے سنسنی خیزی کی گردش میں کم کرتا ہے۔