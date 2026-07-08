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بانہال اسکول واقعے میں نابالغ طالب علم کے وائرل ویڈیو کو ہٹانے کا حکم
چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے سائبر پولیس کو بانہال اسکول واقعے میں نابالغ نابالغ طالب علم کے وائرل ویڈیو کو ہٹانے کی ہدایت دی۔
Published : July 8, 2026 at 7:29 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (سی ڈبلیو سی)، رامبن نے سائبر پولیس اسٹیشن، رامبن کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام ایسی سوشل میڈیا پوسٹس، یو آر ایل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی شناخت کریں اور ان کو ہٹا دیں جو کہ بانہال اسکول واقعے میں نابالغ طالب علم کے ویڈیو کی اشاعت کر رہے ہیں۔ سی ڈبلیو سی نے اس ویڈیو کی اشاعت کو تحفظ اطفال کے قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔
سی ڈبلیو سی رامبن کی چیئرپرسن ایڈوکیٹ نکہت غنی نے منگل کو جاری کردہ حکم میں کہا کہ یہ واقعہ بانہال کے ایک سرکاری اسکول سے متعلق ہے، جس میں ایک طالب علم گرمائی تعطیلات سے پہلے کام کے آخری دن مبینہ طور پر ایک کلاس روم میں سو جانے کی وجہ سے غلطی سے اسکول میں بند ہوگیا تھا۔ بعد ازاں ایک مقامی راہگیر نے بچے کو بچا لیا۔
کمیٹی نے نوٹ کیا کہ بچے کے رازداری اور وقار کی حفاظت کیے بغیر اس کے ویڈیوز، بشمول اسکول کے احاطے میں ریکارڈ کیے گئے انٹرویوز اس کی شناخت کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کیے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھیلائے گئے۔ کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ اس طرح کی اشاعت جووینائل جسٹس (بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ) ایکٹ 2015 کی دفعات کے ساتھ ساتھ تحفظ حقوق اطفال سے متعلق قومی کمیشن کے رہنما خطوط کی بھی خلاف ورزی ہے۔
حکمنامے کے مطابق، ویڈیوز کی مسلسل اشاعت بچے کو عوامی جانچ، آن لائن ہراسانی، شناخت کے غلط استعمال اور طویل المدتی نفسیاتی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔
سی ڈبلیو سی نے سائبر پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یو آر ایل اور ویڈیوز کو ہوسٹ کرنے یا شیئر کرنے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی فوری طور پر شناخت کرے اور متعلقہ ثالثوں کے ذریعے ان کو ہٹانے یا بلاک کرنے کو یقینی بنانے کے لیے قانونی اقدامات شروع کرے۔
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سائبر پولیس سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بچوں کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نابالغ کو نمایاں کرنے والے مواد کی ریکارڈنگ، اشاعت، انٹرویو یا نشریات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرے۔
اس کے علاوہ، کمیٹی نے میڈیا پرسنز، صحافیوں، ڈیجیٹل مواد کے تخلیق کاروں، بلاگرز اور عوام کے اراکین کو کسی بھی طرح سے بچے کے ساتھ انٹرویو کرنے، فلمانے یا نشر کرنے سے منع کیا ہے جس سے بچے کی پرائیویسی، وقار، حفاظت یا مجموعی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے سائبر پولیس رامبن کو حکم ملنے کے تین دن کے اندر کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی ہے جب چیف ایجوکیشن آفیسر رامبن نے اس واقعے میں اسکول کے پورے عملے کو معطل کردیا تھا اور اس واقعے کی محکمہ جاتی تحقیقات کا حکم دیا تھا جس میں طالب علم کو کئی گھنٹوں تک اسکول کے احاطے میں بند پایا گیا تھا۔