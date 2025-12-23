ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں پنچایتی نمائندگی کا دور ختم، ڈی ڈی سی کی مدت سال کے آخر تک ہوگی مکمل
ضلع ترقیاتی کونسلوں کی مدت ختم ہونے، منتخب اداروں کی کمی کے سبب حکومت کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 7:23 PM IST
سرینگر: ضلع ترقیاتی کونسلز (DDCs) کی پانچ سالہ مدت 27 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر میں پہلے ہی جنوری 2024 سے پنچایتی ادارے غیر فعال ہیں اور اب ڈی ڈی سیز کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ’گراس روٹ‘ (Grass Root) سطح کے دیہی ادارے ختم ہو جائیں گے۔ جس کے باعث دیہی ترقیاتی محکمے کے سرکاری افسران کو 4,000 سے زیادہ پنچایتوں کی نگرانی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان پنچایتوں میں 33,000 سے زیادہ پنچ اور سرپنچ شامل ہیں۔
پنچایتی راج محکمے کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ضلع ترقیاتی کونسلز کی مدت کے حوالے سے تکنیکی مسئلہ درپیش ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جموں کشمیر کے محکمہ قانون سے وضاحت طلب کی ہے۔ ’’مسئلہ یہ ہے کہ ضلع ترقیاتی کونسلوں کو 27 دسمبر 2020 کو حلف اٹھایا گیا تھا لیکن ان کونسلوں نے فروری 2021 میں چارج سنبھالا تھا۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’اگر ہم حلف اٹھانے کی تاریخ کو مدت کے آغاز کے طور پر لیں تو مدت 27 دسمبر کو ختم ہوگی۔ ورنہ انہیں فروری تک عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن لاء ڈیپارٹمنٹ سے ابھی جواب آنا باقی ہے۔‘‘
دسمبر 2020 میں 14 کونسلوں کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں سے ہر ایک کونسل کی قیادت ان ہی میں سے ایک منتخب چیئرپرسن کرتا ہے، تاکہ ضلع سطح پر ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا جا سکے۔ لیکن 2024 کی جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات نے منتخب ارکان اسمبلی اور ضلع ترقیاتی کونسلوں کے درمیان ’’طاقت کے تصادم‘‘ کو جنم دیا ہے، کیونکہ ان دیہی اداروں کے کام کے دائرہ کار اسمبلی سے ’’اوورلیپ‘‘ ہو رہا ہے، جس سے سیاسی جماعتوں کو یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ’’یہ مرکز کی طرف سے جموں و کشمیر کے امور پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے۔‘‘
بارہمولہ سے منتخب ڈی ڈی سی چیئرپرسن، سفینہ بیگ، نے دیہی اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات جلد منعقد ہونے کی سفارش کی ہے کیونکہ ’’منتخب اداروں کی عدم موجودگی، یونین ٹیریٹری کے لیے فنڈز کی فراہمی کو محدود کر سکتی ہے۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’منتخب اداروں کی عدم موجودگی سے اگلے مالی سال سے مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ مرکزی حکومت اس وقت تک فنڈز جاری نہیں کر سکتی جب تک کہ نہ حکومت سے کسی خاص مد میں فنڈز کی منتقلی کے لیے کابینہ کی منظوری نہ ہو۔‘‘
سفینہ بیگ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں منتخب پنچایتوں کی اس سطح کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ یہ دیہی سطح پر لوگوں کو منصوبہ بندی اور فیصلے کرنے میں طاقت فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا: ’’سیاسی جماعتیں اس ادارے کو کمزور کرنے کے درپے ہیں، کیونکہ اس نے لوگوں کو گراس روٹ سطح پر بااختیار بنایا ہے۔‘‘
