ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کی تعطیل پر تجسس، تجویز ایک سال سے ایل جی کے دفتر میں زیر التواء
2020 میں ایل جی انتظامیہ نے کئی تعطیلات کو ختم کردیا تھا، جن میں شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کی تعطیل بھی شامل تھی۔
Published : December 4, 2025 at 5:00 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی 120ویں سالگرہ 5 دسمبر کو منائی جا رہی ہے، لیکن حکومت اب تک ان کی یوم پیدائش کی سرکاری تعطیل بحال نہیں کر سکی۔ این سی کا کہنا ہے کہ کابینہ کی جانب سے بھیجی گئی فائل گزشتہ ایک سال سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے دفتر میں التواء کا شکار ہے۔
واضح رہے کہ 2020 میں ایل جی انتظامیہ نے کئی تعطیلات ختم کر دی تھیں جن میں شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کے موقع پر دی جانے والی تعطیل بھی شامل تھی۔ حکمراں این سی نے اسے بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کابینہ نے رسمی طور پر تجویز بھی منظور کی، مگر حکام کے مطابق حتمی منظوری ابھی تک وصول نہیں ہوئی۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ تعطیلات کا فیصلہ مرکز کے ماتحت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جماعت ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’ہم چاہتے ہیں کہ منتخب حکومت کے پاس ایسے فیصلوں کا اختیار ہو۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ تعطیل ہو یا نہ ہو، ’’شیخ صاحب عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔‘‘ وزیراعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے تصدیق کی کہ فائل ایل جی دفتر میں زیر التواء ہے اور موجودہ ’’دوہری انتظامی ڈھانچے‘‘ کی وجہ سے حکومت اس معاملے میں پیش رفت نہیں کر پا رہی۔
یہ بھی پڑھیں: نیشنل کانفرنس نے شیرِ کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش
این سی کے صوبائی صدر شوکت میر نے کہا کہ موجودہ آئینی ڈھانچے میں تعطیل کی منظوری کا اختیار مکمل طور پر لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے۔ دریں اثناء پانچ دسمبر کو عمر عبداللہ، ان کے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی رہنما، حضرت بل میں واقع شیخ عبداللہ کے مزار پر حاضری دیں گے اور انہیں خراجِ عقیدت پیش کریں گے۔