کشمیر میں پانچ روز بعد پابندیاں ختم، انٹرنیٹ سروس بحال؛ ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے بعد صورتحال معمول پر
سرینگر کے لال چوک سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ اس مقام کو گزشتہ دنوں خاردار تاروں سے گھیر کر بند کر دیا گیا تھا۔
Published : March 6, 2026 at 10:15 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں حکام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے خلاف ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے عائد پابندیاں پانچ روز بعد ختم کر دی ہیں۔ جمعہ کی شام وادی کے مختلف علاقوں سے سکیورٹی بندشیں ہٹا لی گئیں جبکہ موبائل انٹرنیٹ سروس بھی بحال کر دی گئی۔
حکام کے مطابق سرینگر کے مرکزی علاقے لال چوک سے بھی رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ اس مقام کو گزشتہ دنوں ٹین کی چادروں اور خاردار تاروں سے گھیر کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ گھنٹہ گھر کے قریب شیعہ سوگواروں کے دوبارہ اجتماع کو روکا جا سکے۔
اتوار کے روز سینکڑوں شیعہ مظاہرین لال چوک میں جمع ہوئے تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت اور ایران پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد پیر کے روز سرینگر اور دیگر شیعہ اکثریتی علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کر دی گئی تھیں۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ لال چوک اور دیگر شیعہ آبادی والے علاقوں سے تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کی شام 4G اور 5G موبائل ڈیٹا سروسز اور پری پیڈ کنکشن بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق بدگام اور دیگر شیعہ اکثریتی علاقوں میں پرامن ریلیاں بھی نکالی گئیں، تاہم ان اجتماعات کے دوران کسی قسم کے تشدد کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
دوسری جانب حکام نے سرینگر کے تاریخی جامع مسجد نوہٹہ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور شہر کے میر واعظ میر واعظ عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ میر واعظ عمر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ان بابرکت دنوں میں جب ہزاروں افراد دعا اور رہنمائی کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جامع مسجد کا منبر خاموش ہے اور مسجد کی طرف جانے والی تمام گلیاں بند کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے خطے میں کی جانے والی کارروائیوں پر دنیا بھر کے مسلمان شدید رنج اور تشویش کا شکار ہیں۔ ان کے بقول اسرائیل اور امریکہ خطے کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ میر واعظ نے ایران اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو ایسے مواقع پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی ایک حصے پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا درد پوری امت محسوس کرتی ہے۔
ادھر پابندیوں کے باوجود وادی کے بعض علاقوں، خصوصاً بدگام میں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پرامن مظاہرے کیے گئے۔ اس احتجاجی ریلی کی قیادت آغا روح اللہ مہدی، رکن پارلیمان اور رہنما نیشنل کانفرنس نے کی۔ انہوں نے ایران پر حملوں کے معاملے پر بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بی جے پی کی مبینہ مسلم مخالف پالیسی اب ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔
آغا روح اللہ مہدی نے احتجاج میں شریک افراد کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر تشدد کے الزامات ہیں تو پولیس کو عدالت میں شواہد کے ساتھ انہیں ثابت کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف آئی آر اور دیگر اقدامات انہیں خاموش نہیں کر سکتے اور وہ بی جے پی کی پالیسیوں، پولیس کی کارروائیوں اور ریاستی حکومت کی خاموشی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔