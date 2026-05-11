ثقافت ہماری شناخت ہے اور یہ ہمارے وجود کا متحرک ثبوت، منوج سنہا
ایل جی منوج سنہا نے یہ بھی کہا کہ ثقافت ہماری شناخت ہے اور یہ ہمارے وجود کا متحرک ثبوت ہے۔
Published : May 11, 2026 at 10:55 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرینگر میں نیشنل یوتھ فیسٹیول آروہن 2026 کا افتتاح کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ تقریب ہمارے نوجوانوں کے لیے رائز، شائن اینڈ کنکیور کے ایک نئے وژن کا اعلان کرتی ہے جس میں ایک مکمل فلسفہ شامل ہے جو مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔
ایک وعدہ، اور ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کی تعمیر کے لیے ایک جرات مندانہ چیلنج ہے۔ نیشنل یوتھ فیسٹیول بھی ایک اعلان ہے کہ نوجوانوں کا وقت آ گیا ہے۔ یوتھ فیسٹیول کے ”ینگ لیڈرز ڈائیلاگ“ کے ذریعے ہم اس کی بنیاد اور فریم ورک رکھ رہے ہیں جس پر ہندوستان کے شاندار ورثے کا اگلا باب کھڑا ہوگا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے مشاہدہ کیا کہ تاریخ ان لوگوں نے کبھی نہیں بنائی جنہوں نے غیر معمولی ہونے کی اجازت کا انتظار کیا۔ انہوں نے ’وکست جے اینڈ کے ینگ لیڈرز ڈائیلاگ‘ اور ’کلچرل ایونٹ‘ میں حصہ لینے والے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اٹھیں اور ایک ایسے ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا عہد کریں جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی۔ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی میں ناقابل یقین صلاحیت ہوتی ہے۔ انہیں صرف مواقع اور خود پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے نوجوان اچھی طرح سے ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈیوں پر چلنے کے بجائے اپنے راستے خود بنائیں، کیونکہ اختراعات اور ایجادات نامعلوم راستوں سے پھوٹتی ہیں۔ ہندوستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہلے سے بنے ہوئے سانچوں کو بکھرنے کے لیے نوجوانوں کی بہادری کی ہے۔
ایل جی منوج سنہا نے یہ بھی کہا کہ ثقافت ہماری شناخت ہے اور یہ ہمارے وجود کا متحرک ثبوت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا خواب اور خواہشات ہمیں چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نوجوان موسیقی، آرٹ، ادب، رقص، تھیٹر، کھیل اور دستکاری کے ذریعے اپنا اظہار کرتے ہیں، تو وہ خود ہندوستان کی روح کو جوڑ رہے ہیں۔لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوانوں کو دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی انفرادیت کو اپنانا چاہیے اور اپنی پوری صلاحیتوں کا ادراک کرنا چاہیے۔
تقریب پر وزیر کھیل ستیش شرما اشونی کمار، اکمشنر سیکرٹری ، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈاکٹر شاہد اقبال چوہدری، ڈپٹی کمشنر سرینگر اکشے لابرو، اور ایس ایس پی سرینگر ڈاکٹر سندیپ چکرورتی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے علاوہ بڑی تعداد میں نوجوان بھی موجود تھے۔