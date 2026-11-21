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ناردرن آرمی کمانڈر نے پونچھ اور سندربنی میں ایل او سی پر سکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا
موجودہ سکیورٹی صورتحال کا زمینی سطح پر جائزہ لینا اور کسی بھی ممکنہ دراندازی یا شرانگیزی کو روکنے کےلیے حکمتِ عملی کا معائنہ کرنا تھا۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 9:27 AM IST
جموں: بھارتی فوج کی ناردرن کمانڈ کے سربراہ (ناردرن آرمی کمانڈر) لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جمعہ کے روز جموں خطے کے انتہائی حساس سرحدی اضلاع پونچھ اور راجوری کے سندربنی سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول (LoC) کے ساتھ قائم اگلی چوکیوں (فارورڈ پوسٹس) کا جامع دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران مقامی فیلڈ کمانڈروں نے انہیں سرحدی علاقوں کے موجودہ آپریشنل ماحول اور سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ آرمی کمانڈر نے مشکل پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں تعینات فوجی دستوں کی چوکسی اور پیشہ ورانہ تیاریوں کا خود زمینی سطح پر جائزہ لیا۔
فوجی حکام کے مطابق، اس اہم سرحدی دورے کا بنیادی مقصد لائن آف کنٹرول پر سکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانا، چوکس دستوں کی آپریشنل تیاریوں کا اندازہ لگانا اور سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی ممکنہ دراندازی یا شرانگیزی کو بروقت ناکام بنانے کے لیے اپنائی گئی حکمتِ عملی کا باریک بینی سے معائنہ کرنا تھا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل شرما نے اگلی چوکیوں پر تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کرتے ہوئے شدید چیلنجز کے باوجود مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ان کے بلند حوصلے اور غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا۔
دراندازی روکنے کے اقدامات اور انٹیلی جنس ہم آہنگی پر بریفنگ
بھارتی فوج کی ناردرن کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان کے مطابق، اس اہم دورے کے دوران مقامی فیلڈ کمانڈروں نے لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما کو ایل او سی کے ساتھ موجودہ آپریشنل ماحول کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
اینٹی انفلٹریشن گرڈ سے نگرانی
بریفنگ میں آرمی کمانڈر کو دراندازی روکنے کے کثیر سطحی نظام (اینٹی انفلٹریشن گرڈ)، جدید نگرانی کے آلات کے استعمال، مشترکہ انٹیلی جنس فریم ورک اور خطے میں تعینات دیگر سکیورٹی ایجنسیوں و اہم فریقین کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی کمانڈر نے مشکل پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں سرحدی باڑ کی حفاظت اور چوبیس گھنٹے نگرانی کے نظام پر اطمینان کا اظہار کیا۔
جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی ستائش
دورے کے دوران لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے اگلی چوکیوں پر تعینات افسروں اور جوانوں سے براہِ راست ملاقات اور بات چیت کی۔ انہوں نے شدید موسمی حالات اور سرحدی چیلنجز کے باوجود جوانوں کے بلند حوصلے، چوکسی، پیشہ ورانہ مہارت اور مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی بھرپور ستائش کی۔
فوجی ترجمان کے مطابق، ناردرن آرمی کمانڈر نے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ درجے کی آپریشنل تیاریوں کو برقرار رکھنے، جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کرنے اور ملک کی سرحدوں کے ناقابلِ تسخیر تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جوانوں کی پرعزم کوششوں کو سراہا اور انہیں اسی جذبے کے ساتھ فرائض انجام دینے کی تلقین کی۔