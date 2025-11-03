ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ثقافتی ورثے زعفران کی کاشت حکومت کی ترجیحات میں شامل، مدن گوپال سنگھ
Published : November 3, 2025 at 6:35 PM IST
ترال، جموں کشمیر:(شبیر بھٹ) تواریخی قصبہ پامپور اور اس کے مضافات میں امسال زعفران کی پیدوار میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جس کی وجہ سے کسانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ زعفران کی گھٹ رہی پیدوار کو لیکر مفصل رپورٹ نشر کی گئی جس کے بعد اب انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔
اس ضمن آج محکمہ زراعت کے جوائنٹ ڈائریکٹر ایکسٹنشن مدن گوپال سنگھ نے چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ عبدالوحید کے ہمراہ چندہارہ ، لیتہ پورہ اور پامپور کا دورہ کیا۔ جس دوران انہوں نے مقامی کسانوں کے ساتھ ساتھ زعفران گرورس ایسوسی ایشن کے صدر عبدالمجید وانی اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔
دورے کے دوران کسانوں نے نیشنل زعفران مشن کے تحت بنائے گئے بور ویلز کو فعال بنانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آبپاشی سہولیات کی عدم دستیابی سے زعفران کی پیدوار میں نمایاں کمی درج کی جارہی ہے۔ مدن گوپال سنگھ نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کریں گے اور زعفران کے ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کئے جائیں گے۔
واضح رہے کہ زعفران کو مصالحہ کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر زعفران کو میٹھے پکوان یا دودھ میں شامل کرکے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ زعفران میں پروٹین، کیلشیم، فائبر، مینگنیج پوٹاشیم، وٹامن اے، وٹامن سی جیسی کئی خصوصیات پائی جاتی ہے۔