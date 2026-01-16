ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ہمالیائی خطہ اس وقت کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے سنگین اثرات کی زد میں'
ہمالیہ کو“واٹر ٹاور آف ایشیا”کہا جاتا ہے،کیونکہ بھارت کی کئی ریاستوں سمیت پاکستان،افغانستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک آبی طور پر ہمالیہ پر منحصر ہے۔
Published : January 16, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 4:49 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر سمیت پورا ہمالیائی خطہ اس وقت کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے سنگین اثرات کی زد میں ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ محض ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت بحران ہے جو خطے کے جغرافیے، آبی وسائل، زراعت، معیشت اور انسانی زندگی کو براہِ راست متاثر کر رہا ہے۔
ہمالیہ کو “واٹر ٹاور آف ایشیا” کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے گلیشیئرز سے نکلنے والا پانی تقریباً 1.5 بلین افراد کی زندگی کا سہارا ہے۔ ہندوستان کی ہمالیائی ریاستوں بشمول جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان، افغانستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک کا بڑا حصہ اسی گلیشیائی نظام پر انحصار کرتا ہے۔ تاہم گزشتہ دو دہائیوں میں درجہ حرارت میں اضافے اور بدلتے موسمی پیٹرنز کے باعث گلیشیئرز کے قبل از وقت پگھلاؤ میں تیزی آئی ہے۔
روایتی طور پر سردیوں کی برف بہار اور گرمیوں میں بتدریج پگھل کر دریاؤں، ندی نالوں اور زیرِ زمین پانی کو ریچارج کرتی تھی، مگر اب یہ قدرتی توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر “چِلّے کلاں” (21 دسمبر تا 29 جنوری) کے دوران برف باری میں کمی یا بے وقت برف باری کے باعث پانی کا قدرتی ذخیرہ تشکیل نہیں پا رہا، جس کے اثرات براہِ راست زراعت پر پڑ رہے ہیں۔
زرعی ماہرین کے مطابق جموں و کشمیر کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی معتدل آب و ہوا کی فصلیں، جیسے سیب، چیری، آڑو اور آلوچہ، مخصوص سردی (چِلنگ ریکوائرمنٹ) کی متقاضی ہوتی ہیں۔ سردیوں کے دورانیے میں کمی کے باعث نہ صرف ان فصلوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے بلکہ ان کے معیار اور فزیالوجی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دھان جیسی فصلوں کے لیے درکار پانی وقت پر دستیاب نہ ہونے سے خشک سالی جیسی صورتحال جنم لے رہی ہے، جس پر حکومت کو کسانوں کے لیے متبادل فصلوں سے متعلق ایڈوائزریز جاری کرنی پڑ رہی ہیں۔
ان حالات کے پیش نظر کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ سرکاری ادارے، زرعی یونیورسٹیاں اور تحقیقی مراکز کم پانی میں بہتر پیداوار دینے والی اور خشک سالی برداشت کرنے والی فصلوں اور ورائٹیز پر کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جدید آبپاشی طریقوں، واٹر کنزرویشن اور گراؤنڈ واٹر کے دانشمندانہ استعمال پر زور دیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن کے ساتھ بورویل کے بڑھتے استعمال کو بدلتے موسمی حالات کی واضح علامت قرار دیا جا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پالیسی سازی حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر ان پالیسیوں کی کامیابی عوامی شعور سے مشروط ہے۔ ماحول، پانی، جنگلات اور زمین کا تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور قلیل مدتی فائدے کے لیے ایسے اقدامات سے گریز ناگزیر ہے جو طویل مدت میں ماحول اور آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ یہی پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔