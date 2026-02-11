ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم کی جانب سے ورکشاپ کا انعقاد، کشمیر کے مختلف اضلاع سے 100 سیب باغبانوں کی شرکت
ورکشاپ کا مقصد باغبانوں کو جدید اور اختراعی زرعی نظام سے روشناس کرانا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 4:53 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم کی جانب سے فیلڈ اسٹیشن بونیرا، پلوامہ میں "باغبانی نظام میں لیونڈر اور شہد کی مکھیوں کی پرورش کے انضمام" کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس اہم ورکشاپ میں وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 سیب باغبانوں نے شرکت کی۔
ورکشاپ کا مقصد باغبانوں کو جدید اور اختراعی زرعی نظام سے روشناس کرانا تھا، جس کے تحت لیونڈر کی کاشت اور اپیکلچر کو روایتی باغبانی نظام کے ساتھ جوڑ کر کاشتکاری کو زیادہ منافع بخش اور ماحول دوست بنایا جا سکے۔ ماہرین نے بتایا کہ لیونڈر جیسی خوشبودار اور معاشی لحاظ سے اہم فصل کو سیب کے باغات کے ساتھ اگانے سے نہ صرف اضافی آمدنی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ شہد کی مکھیوں کی موجودگی سے پولینیشن کا عمل بہتر ہو کر سیب کی پیداوار اور معیار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
ورکشاپ کے دوران ماہرین نے جدید زرعی تکنیک، فصلوں کے تنوع، اور پائیدار زرعی ماحولیاتی نظام کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جموں و کشمیر میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور زرعی شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے فصلوں کا تنوع ناگزیر ہے۔
سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے ڈاکٹر شاہد رسول اور دیگر سائنسدانوں کے ہمراہ فیلڈ اسٹیشن کا دورہ کیا اور ورکشاپ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے باغبانوں سے براہ راست تبادلہ خیال کیا اور ادارے کی جانب سے مکمل تکنیکی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
ورکشاپ کو باغبانوں کی جانب سے سراہا گیا اور اسے زرعی شعبے میں ایک مثبت اور بروقت اقدام قرار دیا گیا۔
