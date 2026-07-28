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شوپیاں میں سی آر پی ایف کی بلٹ پروف گاڑی حادثے کا شکار، چھ اہلکار زخمی
سی آر پی ایف کی گاڑی شوپیاں میں وچی کی جانب جا رہی تھی، اسی دوران سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی۔
Published : July 28, 2026 at 6:57 AM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں پیر کی شام سی آر پی ایف کی 178 بٹالین کی ایک بلٹ پروف گاڑی سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں چھ اہلکار زخمی ہو گئے۔
ذرائع کے مطابق سی آر پی ایف کی 178 بٹالین کی بلٹ پروف گاڑی وچی کی جانب جا رہی تھی، جہاں پولیس پوسٹ وچی کے قریب اہلکار تعینات ہیں۔ پولیس پوسٹ کے نزدیک پہنچتے ہی گاڑی اچانک بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل گئی، جس کے باعث اس میں سوار چھ اہلکار زخمی ہو گئے۔
حادثے کے فوراً بعد تمام زخمی اہلکاروں کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال زینہ پورہ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق تمام زخمی اہلکاروں کی حالت مستحکم ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ وہیں حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ آج ملک بھر میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کا یومِ تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اس فورس کا قیام 27 جولائی 1939 کو کراؤن ریپریزینٹیٹو پولیس کے نام سے عمل میں آیا تھا، جب کہ 28 دسمبر 1949 کو سی آر پی ایف ایکٹ نافذ ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) رکھا گیا۔
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