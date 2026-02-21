ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، سڑک حادثہ میں سات سی آر پی ایف اہلکار زخمی

سڑک حادثہ کے فوراً بعد راہگیروں نے اہلکاروں کی مدد کی اور زخمیوں کو صورہ اسپتال پہنچایا گیا۔

سی آر پی ایف گاڑی سڑک سے پھسل کر نالے میں جا گری (Special Arrangement)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 21, 2026 at 12:40 PM IST

1 Min Read
سرینگر: سرینگر کے مضافاتی علاقہ احمد نگر میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی ایک گاڑی سڑک سے پھسل کر نہر میں جا گری، جس کے نتیجے میں سات اہلکار زخمی ہو گئے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب ایک بلٹ پروف بنکر گاڑی کا ڈرائیور اچانک گاڑی پر قابو کھو بیٹھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گاڑی بے قابو ہوکر سڑک سے پھسل کر قریب بہنے والی چھوٹی نہر میں جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی راہگیروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی انجام دی اور گاڑی میں پھنسے اہلکاروں کو باہر نکالنے میں مدد فراہم کی۔

