ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی
ایک ٹرک سے تصادم کے نتیجے میں سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی الٹ گئی، جس میں 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 9:45 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے قاضی گنڈ کے علاقے لیوڈورہ میں منگل کی صبح جموں سرینگر قومی شاہراہ پر ایک ٹرک اور سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم از کم پانچ سی آر پی ایف اہلکار زخمی ہو گئے۔
سی ار پی ایف کے ایک اہلکار کے مطابق یہ حادثہ قاضی گنڈ کے لیوڈورہ میں پیش آیا، جس میں رجسٹریشن نمبر JK02DU-4386 کا ٹرک اور رجسٹریشن نمبر JK02CG-5795 کی سی آر پی ایف بنکر گاڑی شامل تھی۔
#WATCH | Jammu and Kashmir: An accident took place between a truck and a CRPF bunker vehicle. The CRPF vehicle overturned in the accident, and some CRPF personnel reportedly suffered minor injuries. They were shifted to 163 Battalion CRPF, Qazigund, for treatment.— ANI (@ANI) August 18, 2026
(Video source:… pic.twitter.com/vDu1IYrIOx
تصادم کے نتیجے میں سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی الٹ گئی، جس کی وجہ سے اس میں سوار سی آر پی ایف کے پانچ اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے 163 بٹالین سی آر پی ایف، قاضی گنڈ کے ایم آئی روم منتقل کیا گیا۔
زخمی اہلکاروں کی شناخت انسپکٹر راج کمار تیواری، ایس آئی، جی ڈی راجندر سنگھ، اے ایس آئی، جی ڈی لوینڈے، اے ایس آئی، جی ڈی امیش کمار اور ہیڈ کانسٹیبل ڈرائیور وریندر کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
اس سے قبل تین جولائی کو وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں سونہ مرگ ٹنل کے قریب ایک سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگئی تھی جس میں سوار چھ اہلکار زخمی ہوگئے تھے۔
حکام نے بتایا تھا کہ سرینگر-لیہہ شاہراہ پر سونہ مرگ ٹنل کے قریب سی آر پی ایف کی ایک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر پلٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: