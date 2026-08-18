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قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی

ایک ٹرک سے تصادم کے نتیجے میں سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی الٹ گئی، جس میں 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔

قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی
قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 18, 2026 at 9:33 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 9:45 AM IST

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اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے قاضی گنڈ کے علاقے لیوڈورہ میں منگل کی صبح جموں سرینگر قومی شاہراہ پر ایک ٹرک اور سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم از کم پانچ سی آر پی ایف اہلکار زخمی ہو گئے۔

سی ار پی ایف کے ایک اہلکار کے مطابق یہ حادثہ قاضی گنڈ کے لیوڈورہ میں پیش آیا، جس میں رجسٹریشن نمبر JK02DU-4386 کا ٹرک اور رجسٹریشن نمبر JK02CG-5795 کی سی آر پی ایف بنکر گاڑی شامل تھی۔



تصادم کے نتیجے میں سی آر پی ایف کی بنکر گاڑی الٹ گئی، جس کی وجہ سے اس میں سوار سی آر پی ایف کے پانچ اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے 163 بٹالین سی آر پی ایف، قاضی گنڈ کے ایم آئی روم منتقل کیا گیا۔

زخمی اہلکاروں کی شناخت انسپکٹر راج کمار تیواری، ایس آئی، جی ڈی راجندر سنگھ، اے ایس آئی، جی ڈی لوینڈے، اے ایس آئی، جی ڈی امیش کمار اور ہیڈ کانسٹیبل ڈرائیور وریندر کے طور پر کی گئی ہے۔

قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی
قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی (Etv Bharat)




پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی
قاضی گنڈ میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثہ کا شکار، پانچ اہلکار زخمی (Etv Bharat)

اس سے قبل تین جولائی کو وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں سونہ مرگ ٹنل کے قریب ایک سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگئی تھی جس میں سوار چھ اہلکار زخمی ہوگئے تھے۔

حکام نے بتایا تھا کہ سرینگر-لیہہ شاہراہ پر سونہ مرگ ٹنل کے قریب سی آر پی ایف کی ایک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر پلٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔

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Last Updated : August 18, 2026 at 9:45 AM IST

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CRPF VEHICLE ACCIDENT
QAZIGUND ACCIDENT
قاضی گنڈ سڑک حادثہ
QAZIGUND CRPF VEHICLE ACCIDENT

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