کشمیر میں سی آر پی اہلکار کی خودکشی سے موت
ماہرین نے سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس طرح کے انتہائی اقدامات اٹھائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 4, 2026 at 6:32 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں پیر کے روز سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) سے وابستہ ایک اہلکار کی میبنہ طور پر خودکشی سے موت واقع ہو گئی۔ ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ لاڈی یار، ترال علاقے میں پیر کی سہ پہر کو پیش آیسا جس میں سی آر پی ایف کی 180 بٹالین سے وابستہ اہلکار کی خودکشی سے موقع واقع ہو گئی۔ متوفی کی شناخت بسوا نوین کمار کے طور پر کی گئی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ اہلکار کو جوں ہی نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچانے سے قبل ہی اہلکار کی موت واقع ہو چکی تھی۔
دریں اثنا، ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ہلاک ہوئے اہلکار کی جانب سے یہ انتہائی قدم اٹھانے کی وجوہات معلوم نہیں ہوسکیں، تاہم اس ضمن میں ترال پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ طبی و قانونی لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی میت کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
قابل ذکر ہے کہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے یوگا اور "آرٹ آف لیونگ" جیسی سرگرمیاں متعارف کرانے کے باوجود بھی جموں وکشمیر میں تعینات سیکورٹی فورس اہلکاروں میں خودکشی اور برادرکشی کے رجحان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔