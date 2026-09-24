ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز
ٹورنامنٹ کے دوران مجموعی طور پر سات میچز کھیلے جائیں گے، جن میں چار ناک آؤٹ میچز، دو سیمی فائنلز اور ایک فائنل شامل ہے۔
Published : September 24, 2026 at 3:08 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈی آئی جی سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج، اونتی پورہ نرویر سنگھ نے کیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کی 182 اور 183 بٹالین کے کمانڈنگ افسران بھی موجود تھے۔
سی آر پی ایف اہلکاروں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیے گئے اس پہلے ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ میں پلوامہ اور شوپیاں اضلاع سے سی آر پی ایف کی آٹھ بٹالینز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کے دوران مجموعی طور پر سات میچز کھیلے جائیں گے، جن میں چار ناک آؤٹ میچز، دو سیمی فائنلز اور ایک فائنل شامل ہے۔ تمام میچز پلوامہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز میں قائم مصنوعی ہاکی ٹرف پر کھیلے جائیں گے۔
اس موقع پر کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج اونتی پورہ نرویر سنگھ نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پلوامہ ضلع مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور کھیلوں، ترقی اور ضلع کے مستقبل کے حوالے سے پیش رفت ماضی کے مقابلے میں تیزی سے ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد سی آر پی ایف جوانوں کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی صحت کے درمیان ایک بہتر توازن برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
مزید پڑھیں: بیوروکریٹس کیلئے گاڑیوں کی نئی پالیسی میں تاخیر، سپیکر جموں کشمیر اسمبلی نے وزیر ٹرانسپورٹ کی سرزنش کی
ٹورنامنٹ میں شامل ٹیموں نے اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں اور مسابقتی جذبے کا مظاہرہ کیا، جبکہ مقابلوں کے ذریعے سی آر پی ایف اہلکاروں میں صحت مند سرگرمیوں اور ٹیم اسپرٹ کو فروغ دینے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔