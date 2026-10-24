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سی آر پی ایف ہر صورتحال سے نمٹنے کےلیے تیار، عوامی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش: ڈی آئی جی نرویر سنگھ
پلوامہ میں سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج کے زیرِاہتمام ’فٹ فورسز، اسٹرونگر انڈیا‘ کے موضوع پر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔
Published : October 24, 2026 at 5:43 PM IST
پلوامہ : سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج (ایس کے او آر) اونتی پورہ کی جانب سے ’فٹ فورسز، اسٹرونگر انڈیا‘ کے موضوع کے تحت پلوامہ کے کوئل علاقے میں واقع 182 بٹالین ہیڈکوارٹر میں رسہ کشی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج کی آٹھ بٹالینوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج نرویر سنگھ بطور مہمانِ خصوصی موجود تھے، جبکہ مقابلے میں حصہ لینے والی تمام بٹالینوں کے کمانڈنگ افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے اور اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔
مقابلے کے دوران تمام آٹھ ٹیموں نے اپنی طاقت، برداشت، باہمی تال میل اور کھیلوں کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد سی آر پی ایف اہلکاروں کی جسمانی فٹنس اور ذہنی صحت کو بہتر بنانا، ٹیم ورک کو فروغ دینا اور انہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے تیار رکھنا تھا۔ واضح رہے کہ سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج اونتی پورہ کی جانب سے اہلکاروں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
رسہ کشی کے اس سنسنی خیز مقابلے کے فائنل میں سی آر پی ایف کی 110 بٹالین نے 182 بٹالین کو شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ اختتامی تقریب کے دوران ڈی آئی جی نرویر سنگھ نے فاتح اور رنر اَپ ٹیموں کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی نرویر سنگھ نے کہا کہ وادی میں موسمِ سرما کی آمد کے پیشِ نظر سی آر پی ایف ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف ضرورت پڑنے پر عام لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے۔
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کھیلوں کے مقابلوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں اہلکاروں کی جسمانی فٹنس اور ذہنی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس سے وہ اپنی عملی ذمہ داریاں اور فرائض مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔