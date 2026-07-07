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ترال سی آر پی ایف کی جانب سے کرکٹ اور والی بال ٹورنامنٹ منعقد
جونی ترال میں 180 بٹالین سی آر پی ایف کے زیرِ اہتمام منعقدہ کرکٹ اور والی بال ٹورنامنٹ آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا
Published : July 7, 2026 at 6:25 PM IST
ترال (شبیر بٹ): سی آر پی ایف ملک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ وادی میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف ٹورنامنٹ منعقد کرتی ہے، تاکہ کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے اسی سلسلے میں بجونی ترال میں 180 بٹالین سی آر پی ایف کے زیرِ اہتمام منعقدہ کرکٹ اور والی بال ٹورنامنٹ آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا۔ ٹورنامنٹ میں کرکٹ کی آٹھ اور والی بال کی آٹھ، مجموعی طور پر سولہ ٹیموں نے حصہ لیا۔
آج دونوں کھیلوں کے فائنل مقابلے کھیلے گئے، جن کے بعد اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او ترال، ایس ایچ او ترال اور 180 بٹالین سی آر پی ایف کے کمانڈنگ آفیسر ستیش کمار بطور مہمانِ خصوصی موجود تھے۔تقریب کے دوران فاتح اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، تمغے اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹورنامنٹ میں شریک ہر ٹیم کو ایک اسپورٹس کٹ بھی پیش کی گئی۔
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کھلاڑیوں نے 180 بٹالین سی آر پی ایف کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے کھیلوں کے انعقاد سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے اور کھیلوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ مثبت سرگرمیوں کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔